Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT); Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (TCCT); Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng TCCT; đại biểu các sở, ngành tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, cử tri xã Thạnh Phước tập trung nêu ý kiến, bày tỏ những băn khoăn về những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Phước bày tỏ phấn khởi trước thành công của Kỳ họp thứ hai và những kết quả phát triển toàn diện của đất nước, địa phương. Cử tri ghi nhận, từ khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ xã gần dân, sâu sát cơ sở, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân hơn.

Bên cạnh đó, nhiều cử tri băn khoăn trước tình trạng giá lúa bấp bênh, trong khi giá vật tư nông nghiệp và lãi suất vay ngân hàng còn cao, khiến người dân gặp khó khăn trong sản xuất. Cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét, có giải pháp điều hành lãi suất hợp lý, tạo điều kiện để nông dân vay vốn với lãi suất thấp hơn. Cử tri cũng đề nghị xem xét giảm mức thuế liên quan đến việc chuyển nhượng, sử dụng đất và hỗ trợ người dân mua bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị tăng lương, phụ cấp cho cán bộ các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cán bộ ấp.

Các đại biểu và cử tri tham gia hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh phát biểu.

Về giao thông, cử tri phản ánh, trên Quốc lộ 62 và Đường tỉnh 817, một số đoạn đường và cầu chưa được đầu tư đồng bộ. Cử tri đề nghị nghiên cứu đầu tư, nâng cấp các tuyến đường này để hình thành trục giao thông kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Trước tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm và thuốc chữa bệnh giả, kém chất lượng còn lưu hành trên thị trường, cử tri đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát công tác quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này, đồng thời xem xét cơ chế bồi thường cho người dân bị thiệt hại…

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và chính quyền xã Thạnh Phước đã trao đổi, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền, tiếp thu các kiến nghị cần tiếp tục xem xét, giải quyết.

Cử tri nêu kiến nghị trước đại biểu Quốc hội.

Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa phát biểu giải đáp các vấn đề về chính sách hậu phương Quân đội.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin với cử tri về tình hình thế giới và trong nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Đồng chí cũng thông tin về những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng khi Tây Ninh thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng trong 10 tháng năm 2026. Đồng chí đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập và những “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vững tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chung sức khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng xã Thạnh Phước và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tập trung giải quyết dứt điểm, thông báo kết quả đến cử tri, tránh để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc. Với những kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng chí sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 207, Quân khu 8 (trước đây).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng xã Thạnh Phước và các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Liệt sĩ Trung đoàn 207, Quân khu 8 (trước đây).