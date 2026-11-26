Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Ngọc Minh, Phó tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (TCCT); Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội (TCCT); Thiếu tướng Đỗ Văn Dạo, Chánh Văn phòng TCCT; đại biểu các sở, ngành tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Thông tin với cử tri về kết quả kỳ họp, đồng chí Lê Thị Song An, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cho biết sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 5 dự án luật khác.

Quốc hội đã quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đã có 192 ý kiến phát biểu tại kỳ họp, tích cực tham gia xây dựng pháp luật và thảo luận các nội dung trong chương trình. Trong năm 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 46 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận và chuyển hàng trăm ý kiến, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền.

Tham dự tiếp xúc cử tri có đại biểu lãnh đạo Quân khu 7, các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị và địa phương.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Cùng với hoạt động giám sát, khảo sát và tiếp công dân, các đại biểu đã vận động nguồn lực trị giá hàng chục tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Từ nguồn vận động, Đoàn đã hỗ trợ trao 2.346 suất quà, 5 bộ máy vi tính, hỗ trợ xây dựng 24 căn nhà và 2 công trình thể thao.

Tại hội nghị, cử tri xã Bình Hiệp thẳng thắn nêu ý kiến, kiến nghị về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo xã Bình Hiệp đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến của cử tri, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin vắn tắt với cử tri về tình hình thế giới và trong nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 và phương hướng, mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta trong năm 2027.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước những kết quả tỉnh Tây Ninh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh trong năm qua; đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập và “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển của tỉnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao sách tặng lãnh đạo xã Bình Hiệp.

Trong phạm vi thẩm quyền, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với cử tri, giải đáp những vấn đề cử tri nêu tại buổi tiếp xúc.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tập trung giải quyết dứt điểm và thông báo kết quả cho cử tri, không để kiến nghị kéo dài qua nhiều kỳ tiếp xúc. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và cho biết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng xã Bình Hiệp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng xã Bình Hiệp và 80 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.