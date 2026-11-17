Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. (Ảnh: THÀNH DUY)

Chiều 17/11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội) và dự chương trình ra mắt cuốn sách "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam".

Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Tổng cục Chính trị, các tướng lĩnh, sĩ quan, nhà khoa học và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Trước chương trình ra mắt sách, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam; dâng hương tại Tượng đài Trần Quốc Tuấn, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghe báo cáo về truyền thống, kết quả thực hiện nhiệm vụ, tham quan giảng đường, khoa giáo viên và nơi ăn ở, sinh hoạt của học viên.

Sức sống của Di chúc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cuốn sách "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam" được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản lần đầu năm 2019, nhân dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 2026, tác phẩm được tái bản lần thứ nhất, bổ sung, cập nhật nhiều nội dung mới trong bối cảnh đất nước tổng kết chặng đường 40 năm đổi mới và bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách. (Ảnh: THÀNH DUY)

Tại chương trình ra mắt sách do Cục Tuyên huấn phối hợp Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trường Sĩ quan Lục quân 1 tổ chức, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, sức sống trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đại tướng mong muốn cuốn sách trở thành tài liệu thiết thực, giúp mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức, xác định phương châm hành động và vận dụng hiệu quả tư tưởng, phương pháp của Người vào thực tiễn công tác.

Đề cập truyền thống hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành của Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, lời dạy "Trung với nước, hiếu với dân" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng Nhà trường đã trở thành giá trị truyền thống, phẩm chất cao đẹp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp quan trọng của Nhà trường trong đào tạo đội ngũ cán bộ cho Quân đội, đồng thời đề nghị Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; chú trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển lý luận nghệ thuật quân sự và ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Cán bộ, giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 đón tiếp Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: THÀNH DUY)

Đáng chú ý, trước những biến động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, sự phát triển của khoa học, công nghệ và những yêu cầu mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhà trường cần gắn đào tạo với thực tiễn, lấy chất lượng đào tạo làm cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, tiếp thu những thành tựu khoa học quân sự, phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự Việt Nam... Xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự cấp phân đội hàng đầu toàn quân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang và tinh thần "Trung hiếu, tiên phong, mẫu mực, quyết thắng", Trường Sĩ quan Lục quân 1 sẽ tiếp tục phát triển chính quy, mẫu mực, hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cán bộ, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Giới thiệu về tác phẩm, Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, khẳng định Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện chính trị, tư tưởng đặc biệt, kết tinh trí tuệ, tầm nhìn chiến lược, đạo đức trong sáng và tình cảm sâu nặng của Người đối với Đảng, nhân dân và đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu trong chương trình ra mắt sách. (Ảnh: THÀNH DUY)

Giá trị của Di chúc đã và đang soi đường cho dân tộc vượt qua thử thách, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách được cấu trúc thành ba phần. Phần thứ nhất, "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ và bản lĩnh của Người và dân tộc Việt Nam", tập trung luận giải những giá trị nền tảng về tư tưởng, chính trị, văn hóa và đạo đức nhân văn trong Di chúc; làm rõ ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: THÀNH DUY)

Phần thứ hai, "Hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh", khái quát quá trình hiện thực hóa những di huấn của Người qua các chặng đường cách mạng, từ những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đại thắng mùa Xuân năm 1975, công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc đến những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân giới thiệu về cuốn sách của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: THÀNH DUY)

Phần thứ ba, "Tiếp tục thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới", là nội dung có nhiều điểm cập nhật, bổ sung. Tác phẩm đặt những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, làm rõ yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển văn hóa, con người; đẩy mạnh khoa học, công nghệ; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cuốn sách "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam" của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trong không gian trưng bày. (Ảnh: THỤY PHƯƠNG)

Nội dung sách được cập nhật những chủ trương, định hướng chiến lược mới thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Qua đó, tác phẩm góp phần cung cấp luận cứ khoa học phục vụ nghiên cứu, học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời hỗ trợ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Gắn giá trị Di chúc với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong Quân đội

Việc tổ chức lễ ra mắt sách tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 mang ý nghĩa đặc biệt. Đây là nhà trường quân sự đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, có hơn 81 năm xây dựng, trưởng thành, gắn liền với lịch sử xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chín lần về thăm, làm việc và nhiều lần gửi thư động viên, khen ngợi Nhà trường. Đặc biệt, ngày 26/5/1946, tại lễ khai giảng khóa I Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Người trực tiếp trao tặng Nhà trường lá cờ thêu sáu chữ vàng "Trung với nước, hiếu với dân". Sáu chữ vàng đã trở thành truyền thống, niềm tự hào và lời căn dặn thiêng liêng đối với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường.

Trải qua hơn 81 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã tổ chức đào tạo 94 khóa, trong đó 90 khóa tốt nghiệp với gần 12 vạn sĩ quan; gần 500 cựu học viên trưởng thành, trở thành tướng lĩnh Quân đội. Nhà trường còn đào tạo gần 5.000 cán bộ quân sự cho 14 quốc gia, góp phần thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng. Năm 1985, Nhà trường được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Những năm qua, Nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu lục quân, gắn đào tạo với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên Tượng đài Trần Quốc Tuấn. (Ảnh: THÀNH DUY)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả và bước phát triển của nhà trường; đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tập trung xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Đại tướng kỳ vọng nhà trường cần đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục, đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực toàn diện; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với đó, cần gắn chặt đào tạo với thực tiễn đơn vị, lấy chất lượng đào tạo của Nhà trường làm cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Học viên Nhà trường tại chương trình ra mắt sách. (Ảnh: THÀNH DUY)

Nhấn mạnh lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định nhiệm vụ giáo dục, đào tạo cán bộ của Trường Sĩ quan Lục quân 1 nói riêng, các học viện, nhà trường Quân đội nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng mong muốn cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống "Trung với nước, hiếu với dân", không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hai di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại - lá cờ "Trung với nước, hiếu với dân" trao tặng Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 1946 và bản Di chúc thiêng liêng năm 1969 - cùng gặp nhau ở tư tưởng xuyên suốt: tất cả vì độc lập, tự do, tương lai đất nước và hạnh phúc của nhân dân.