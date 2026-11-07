Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, làm việc tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; đại biểu các cơ quan của Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Phòng truyền thống Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Tại Sư đoàn 2 (Quân khu 5), Trường Quân sự Quân đoàn 34, Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân), Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ phấn khởi trước những thành tích xuất sắc mà các đơn vị đạt được trong huấn luyện, giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đặc biệt, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong các ngày lễ lớn của đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan Phòng truyền thống Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Nhắc lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, Trường Quân sự Quân đoàn 34, Trung đoàn 925 và lực lượng phòng không - không quân trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống và công tác chính sách, “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân các gia đình chính sách, người có công, các thế hệ cha anh đi trước.

Đồng thời, thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa, 5 vững, 6 rõ, 7 dám; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và phát huy giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm tặng Sư đoàn 2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm tặng Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà lưu niệm tặng Trung đoàn 925.

Các đơn vị tiếp tục đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục - đào tạo thích ứng với yêu cầu tác chiến hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là quán triệt sâu sắc quan điểm người trước, súng sau, đồng thời phải có tư duy mới, phương pháp mới, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đối với Trường Quân sự Quân đoàn 34 phải mẫu mực trong giáo dục - đào tạo, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Trung đoàn 925 không ngừng nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các đại biểu và cán bộ Trung đoàn 925.

Lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai trao quà tặng Trường Quân sự Quân đoàn 34.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các đơn vị phải làm tốt công tác quản lý đơn vị, quản lý bộ đội kể cả trên không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, chăm lo nâng cao đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Sư đoàn 2 và Phòng truyền thống Trường Quân sự Quân đoàn 34; trao các phần quà tặng các đơn vị. Bộ tư lệnh Quân khu 5, Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai cũng trao các phần quà tặng các đơn vị.