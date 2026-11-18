Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội. (Ảnh: THÀNH DUY)

Chuyến thăm, chúc mừng của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây cũng là hoạt động ý nghĩa đối với Tạp chí Văn nghệ Quân đội hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu (1/1957-1/2027).

Bồi dưỡng đội ngũ nhà văn-chiến sĩ

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, gần 70 năm qua, Tạp chí đã bền bỉ đồng hành trong các chặng đường cách mạng của dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống quân đội, nhân dân, trở thành địa chỉ văn học, nghệ thuật có uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.

Ra đời tháng 1/1957 tại số 4 Lý Nam Đế, Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội mang sứ mệnh tập hợp, phát triển lực lượng sáng tác văn học, nghệ thuật trong quân đội, đồng thời phản ánh sinh động đời sống chiến đấu, lao động, học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ. Tính đến nay, có tám nhà văn từng trưởng thành, gắn bó với Tạp chí được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; 33 nhà văn được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật; nhiều tác giả được ghi nhận bằng việc đặt tên đường, tên phố, tên trường học.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: THÀNH DUY)

Đại tướng bày tỏ niềm xúc động mỗi khi nhìn thấy hình ảnh các văn nghệ sĩ quân đội, những người đã dành tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu sâu nặng cho văn học nghệ thuật. Đồng chí nhắc lại kỷ niệm trong chuyến công tác tại tỉnh Ninh Thuận (cũ) đã dành thời gian đến thăm nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa. Sự nỗ lực, cố gắng của nhà văn dù khuyết tật vẫn chăm lo cho gia đình, dạy học, bền bỉ sáng tác để lại trong đồng chí nhiều tình cảm và sự trân trọng. Từ câu chuyện ấy, Đại tướng nhấn mạnh cần tiếp tục quan tâm, đồng hành, bồi đắp đội ngũ nhà văn, cộng tác viên, nhất là những người luôn âm thầm gắn bó, cống hiến cho văn học nghệ thuật.

Các văn nghệ sĩ vui mừng, xúc động chào đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: THÀNH DUY)

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tạp chí ra số đầu, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần chú trọng tôn vinh, lan tỏa những giá trị, thành tựu đã được các thế hệ vun đắp; đẩy mạnh truyền thông, giới thiệu tác phẩm, tác giả, đổi mới hình thức bình luận, quảng bá văn học nghệ thuật. Đây cũng là nhiệm vụ gắn với công tác tư tưởng, văn hóa trong toàn quân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, nghị quyết và chiến lược của Đảng về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; kết hợp hài hòa giữa định hướng tư tưởng với việc tôn trọng cá tính, khơi dậy năng lực sáng tạo của mỗi văn nghệ sĩ. Các tác phẩm cần có chiều sâu tư tưởng, sự tinh tế trong biểu đạt và giá trị nghệ thuật, hướng tới tầm vóc và sức sống lâu bền.

Đối với đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, Đại tướng cho rằng đây vẫn là mạch nguồn vô cùng quan trọng, còn nhiều vấn đề cần tiếp tục được khám phá, thể hiện. Trong đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là dịp để các văn nghệ sĩ được tiếp cận thực tế, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước. Cần tạo điều kiện để văn nghệ sĩ tham gia, trải nghiệm, từ đó khơi dậy cảm xúc và thôi thúc sáng tạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tâm huyết bày tỏ nhiệm vụ phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Quân đội. (Ảnh: THÀNH DUY)

Các tác phẩm cần quan tâm phản ánh cuộc sống người chiến sĩ hôm nay trên mọi lĩnh vực, nhất những nhiệm vụ thầm lặng, ít được biết đến; khắc họa sâu sắc phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong đời sống đương đại. Quá trình sáng tác cũng cần chú trọng phát hiện, diễn giải các giá trị: quốc gia, văn hóa, con người và gia đình từ nhiều góc độ, góp phần bồi đắp hệ giá trị và phẩm chất con người Việt Nam.

Đại tướng bày tỏ niềm hy vọng Tạp chí Văn nghệ Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là thế hệ trẻ; qua đó phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong giáo dục lý tưởng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong Quân đội và xã hội.

Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 70 năm

Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về hoạt động của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Tổng Biên tập cho biết, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày ra số đầu tiên, Tạp chí đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành, đồng thời khẳng định trách nhiệm của đội ngũ những người làm công tác văn học, nghệ thuật quân đội trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là bộ sách giới thiệu tám nhà văn từng trưởng thành và gắn bó với Tạp chí được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật. Đây là công trình có ý nghĩa trong việc hệ thống, giới thiệu di sản sáng tác của những tác giả tiêu biểu, góp phần khắc họa hành trình của một thế hệ nhà văn-chiến sĩ và những đóng góp của họ đối với nền văn học dân tộc.

Cùng với đó, Tạp chí đã tổ chức Hội thảo khoa học "70 năm Văn nghệ Quân đội: Hành trình của những nhà văn-chiến sĩ" trong tháng 10/2026; triển khai Cuộc thi Thơ và Ký cùng nhiều hoạt động chuyên môn, giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm.

Tạp chí tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giao lưu văn học, nghệ thuật tại nhiều đơn vị, địa bàn; mở rộng kết nối với đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ, chiến sĩ thuộc các quân binh chủng, lực lượng và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng... Qua đó, góp phần đưa hoạt động văn học, nghệ thuật đến gần hơn với đời sống bộ đội, khơi dậy cảm hứng sáng tác từ thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác và lao động của cán bộ, chiến sĩ.

Các hoạt động hướng tới tôn vinh những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ, tạo không gian trao đổi chuyên môn, thúc đẩy sáng tạo và phát hiện những nhân tố mới trong đời sống văn học, nghệ thuật quân đội.

Đại tá, nhà văn Phùng Văn Khai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ quân đội báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: THÀNH DUY)

Đại tá Phùng Văn Khai khẳng định, sự quan tâm của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Tổng cục Chính trị là nguồn động viên quan trọng để tập thể Tạp chí Văn nghệ Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản sắc của "Nhà số 4", nâng cao chất lượng các ấn phẩm và hoạt động chuyên môn.

Về phương hướng hoạt động giai đoạn 2027-2030, Đại tá Phùng Văn Khai cho biết, Tạp chí tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng biên tập, xuất bản các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội, nắm bắt thực tiễn đời sống văn học trong và ngoài quân đội để tham mưu, đề xuất các chương trình sáng tác phù hợp. Trong đó, Tạp chí chú trọng triển khai hiệu quả Chương trình đầu tư sáng tác tiểu thuyết và trường ca về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng của Bộ Quốc phòng, góp phần bổ sung những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ...

Đại tá Phùng Văn Khai khẳng định, với những định hướng và nhiệm vụ trọng tâm đó, Tạp chí mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của một cơ quan văn học, nghệ thuật có truyền thống, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.