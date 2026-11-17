Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 cho biết, những năm qua, nhà trường thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy; gắn đào tạo với thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1 đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Hiện nay, nhà trường có 80,51% giảng viên đạt trình độ sau đại học, trong đó có 89 tiến sĩ. Trong 10 tháng đầu năm 2026, một đề tài cấp Bộ Quốc phòng của nhà trường được nghiệm thu đạt xuất sắc. Tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ 26, nhà trường có 18 đề tài, sáng kiến đoạt giải.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu chúc mừng nhà trường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước những đổi thay về cơ sở vật chất, cảnh quan, điều kiện giảng dạy, học tập và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên, học viên; ghi nhận những nỗ lực xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Trung Hiếu, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1 báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, Trường Sĩ quan Lục quân 1 vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 lần về thăm. Ngày 26-5-1946, tại lễ khai giảng khóa đầu tiên của Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Người đã trao tặng nhà trường lá cờ thêu sáu chữ vàng “Trung với nước, hiếu với dân”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, đào tạo; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII trong thực hiện nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa Quân đội”.

Nhà trường phải thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thiết thực, hiệu quả; gắn lý luận với thực tiễn, đào tạo với huấn luyện, diễn tập và yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới. Chú trọng nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội và kỹ năng xử trí các tình huống của cán bộ cấp phân đội, bảo đảm học viên tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngay khi về đơn vị công tác.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ lưu niệm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu nhà trường chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; có giải pháp phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng cán bộ quản lý giỏi, giảng viên giỏi, chuyên gia đầu ngành. Chủ động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn quân sự, quốc phòng, giáo dục, đào tạo; cập nhật những vấn đề mới từ các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự hiện đại để bổ sung, hoàn thiện giáo trình, tài liệu, nội dung huấn luyện, diễn tập. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia tổng kết những vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cùng đại diện Trường Sĩ quan Lục quân 1 chụp ảnh chung.

Cùng với đó, phát huy truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, mẫu mực, quyết thắng”, xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực, hiện đại; xây dựng môi trường văn hóa sư phạm quân sự dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, nhân văn; mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo quân sự trong nước và quốc tế theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên nhà trường.

* Cũng trong chiều 17-11, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình ra mắt, giới thiệu cuốn sách “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam”. Chương trình do Cục Tuyên huấn, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trường Sĩ quan Lục quân 1 phối hợp tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan trưng bày sách.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; PGS, TS Lê Hải Bình, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại biểu các cơ quan Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo các học viện, nhà trường Quân đội; các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Các đại biểu dự chương trình.

Giới thiệu tác phẩm, Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân cho biết, cuốn sách được kết cấu thành ba phần: “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sự kết tinh trí tuệ và bản lĩnh của Người và dân tộc Việt Nam”; “Hơn nửa thế kỷ thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Tiếp tục thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên phát triển mới”. Cùng với sách in, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phát hành tác phẩm dưới dạng xuất bản phẩm điện tử, giúp cán bộ, chiến sĩ tiếp cận qua đường truyền số liệu quân sự và mạng Internet.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, giáo dục chính trị, tuyên truyền và sinh hoạt tư tưởng trong Quân đội; góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và cung cấp luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức phát biểu.

Đại tá Phạm Văn Trường phát biểu.

Đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức giới thiệu, nghiên cứu, sử dụng cuốn sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; các học viện, nhà trường khai thác tác phẩm trong giảng dạy lý luận chính trị, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác Đảng, công tác chính trị và các nội dung liên quan. Các cơ quan báo chí, hệ thống thư viện Quân đội quan tâm tuyên truyền, trưng bày, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, nghiên cứu. Việc học tập, khai thác cuốn sách cần gắn với thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới".

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao sách tặng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các học viện, nhà trường, thư viện trong Quân đội.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả cuốn sách - Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị lịch sử, lý luận và thực tiễn. Đồng chí mong muốn các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc giá trị của Di chúc, vận dụng vào thực tiễn xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, giáo dục và đào tạo con người trong kỷ nguyên phát triển mới.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên, chiến sĩ khi nghiên cứu, học tập cuốn sách, không chỉ nhận thức sâu sắc hơn giá trị tư tưởng, tình cảm và mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn biết tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình; biến nhận thức thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả cụ thể, thiết thực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao sách tặng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và các học viện, nhà trường, thư viện trong Quân đội.