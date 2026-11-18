Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Học viện Quân y và các đơn vị
Chiều 18-11, tại Hà Nội, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Học viện Quân y nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2026)...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-tham-chuc-mung-hoc-vien-quan-y-va-cac-don-vi-64878