Báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác, Trung tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Học viện hiện có 448 giảng viên cơ hữu, trong đó có 5 giáo sư, 69 phó giáo sư và 209 tiến sĩ. Cùng với triển khai mô hình nhà trường thông minh, xây dựng học liệu số phục vụ giảng dạy, Học viện tổ chức thực hiện 213 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp...

Đại diện Học viện Quân y đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cùng đại diện Học viện Quân y chụp ảnh chung.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gửi lời chúc mừng tới cán bộ, giảng viên, thầy thuốc, học viên và người lao động Học viện; ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, hợp tác quốc tế.

Trung tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác.

Thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Học viện tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng đội ngũ trí thức và chuyển đổi số; cần gắn chặt giáo dục, đào tạo với nghiên cứu khoa học và khám, chữa bệnh, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với ngành quân y; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, tham mưu làm tốt công tác bảo đảm quân y trong mọi tình huống; tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo đảm sức khỏe và khả năng chịu đựng của bộ đội làm nhiệm vụ ở biển, đảo, biên giới và những địa bàn khó khăn; quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác chúc mừng Học viện Quân y.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu, khám, chữa bệnh, truyền thông sức khỏe; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên môn và thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

* Chiều cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Phát biểu chúc mừng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ Tạp chí Văn nghệ Quân đội. 70 năm qua, Tạp chí đã bền bỉ đồng hành trong các chặng đường cách mạng của dân tộc, gắn bó mật thiết với đời sống Quân đội, nhân dân, trở thành địa chỉ văn học nghệ thuật có uy tín, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam, yêu cầu cán bộ, biên tập viên Tạp chí làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hiểu sâu hơn giá trị văn hóa dân tộc, đường lối của Đảng về văn hóa và vai trò của văn học nghệ thuật trong đời sống.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tá Phùng Văn Khai, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội báo cáo với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Tạp chí ra số đầu tiên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cán bộ, biên tập viên, nhà văn tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đã được các thế hệ vun đắp; bám sát các quan điểm, chủ trương mới về văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng, đồng thời phát huy tài năng và sự sáng tạo của mỗi văn nghệ sĩ. Từ đó, xây dựng kế hoạch sáng tác trong những năm tới, phấn đấu có các tác phẩm xuất sắc hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Về nội dung sáng tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; thể hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam qua những câu chuyện cụ thể về người lính và hậu phương, qua tình cảm gia đình, đồng đội cùng những cống hiến thầm lặng. Đồng thời tạo điều kiện để các nhà văn đến với bộ đội ở các đơn vị, tiếp cận hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tìm hiểu sâu hơn sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh; khai thác cuộc sống của người lính hôm nay trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, công tác, thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cứu hộ, cứu nạn.

Bên cạnh đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật; chú trọng giới thiệu, quảng bá tác phẩm thông qua báo chí và các nền tảng số để tác phẩm đến rộng rãi với bộ đội, nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Phòng Văn hóa văn nghệ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác cùng đại diện Phòng Văn hóa văn nghệ chụp ảnh chung.

Cũng trong chiều 18-11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, chúc mừng Phòng Văn hóa văn nghệ (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam.