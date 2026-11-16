Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của người dân Đồng Tháp Mười

Sáng 16-11, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Núi Đất (khu phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh), địa phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự ngày hội có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sợi dây bền chặt gắn kết mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng, quê hương, đất nước.

Dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để người dân tham gia gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường tình làng nghĩa xóm, xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Đại tướng nhấn mạnh, các giá trị văn hóa phải thấm sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Nói về vùng đất Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đây là địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư. Riêng phường Kiến Tường giữ vai trò kết nối quan trọng trong định hướng phát triển vùng Đồng Tháp Mười.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Bày tỏ ấn tượng trước những đổi thay của địa phương, Đại tướng đề nghị người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự cường, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn của con người vùng Đồng Tháp Mười và Nam bộ; quan tâm chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn, khó khăn; chăm lo người có công, gia đình chính sách và người yếu thế.

Đại tướng cũng lưu ý địa phương phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng nếp sống văn hóa mới, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, phát huy vai trò của người cao tuổi, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao bảng biểu trưng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho phường Kiến Tường

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Tây Ninh trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cũng trao bảng biểu trưng kinh phí gần 2,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại phường Kiến Tường.