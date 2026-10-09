Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Cục Tuyên huấn và một số cơ quan, đơn vị

Cùng dự có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; đại biểu lãnh đạo các cơ quan thuộc TCCT; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan báo chí, xuất bản, đơn vị văn hóa, nghệ thuật, bảo tàng, điện ảnh, thư viện và nhà trường thuộc TCCT.

Báo cáo kết quả công tác tuyên huấn tháng 9, Cục Tuyên huấn cho biết đã chủ động tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, thực chất việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT. Tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, nhà trường Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Công tác quản lý báo chí, thông tin, tuyên truyền báo chí duy trì có nền nếp với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; phản ánh sâu rộng hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật duy trì có nền nếp, phát huy tốt vai trò các thiết chế văn hóa ở đơn vị cơ sở; bám sát thực tiễn, phản ánh sâu sắc, sinh động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Công tác quản lý xuất bản, phát hành phim có nhiều chuyển biến tích cực.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Sau khi Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả công tác tuyên huấn, đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 và giai đoạn 2027-2030, các đại biểu trao đổi về nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, những khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất giải pháp thực hiện.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cơ bản nhất trí với báo cáo của Cục Tuyên huấn, các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 cùng những đề xuất của các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Chủ nhiệm TCCT giao Văn phòng TCCT phối hợp với Cục Tuyên huấn rà soát, tổng hợp các ý kiến để hoàn thiện nội dung kết luận, làm cơ sở triển khai thực hiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Cục Tuyên huấn hoàn thiện kế hoạch tổng thể công tác tuyên huấn và các hoạt động trọng điểm về báo chí, tuyên truyền, văn hóa, văn học, nghệ thuật, phục vụ các sự kiện quan trọng trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Kế hoạch phải dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai, thuận lợi cho kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: Rõ việc, rõ người, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các chương trình, hoạt động bằng nhiều hình thức. Cục Tuyên huấn chủ động phối hợp tuyên truyền các hoạt động trọng điểm chung; từng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giới thiệu hoạt động, sản phẩm thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Cần khai thác hiệu quả hệ thống báo chí, truyền thông của Quân đội, phối hợp với các cơ quan báo chí và cơ quan tuyên giáo các cấp để tuyên truyền thường xuyên, có chiều sâu, có trọng điểm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị lựa chọn, khai thác những giá trị tinh hoa, đặc sắc về Quân đội và đề tài bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang, nền quốc phòng toàn dân, "thế trận lòng dân" và hội nhập quốc tế. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gợi mở việc khai thác thực tiễn hoạt động của lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình, tình cảm giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế để sáng tác những tác phẩm có chất lượng.

Về công tác giáo dục, tuyên truyền, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cơ quan chức năng và chỉ huy các cấp trong nắm, giải quyết tư tưởng cán bộ, học viên, chiến sĩ, nhất là khi quân nhân gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, trong các mối quan hệ gia đình, tình cảm và vấn đề tài chính. Công tác giáo dục phải bám sát những vấn đề thực tế đặt ra, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao các cơ quan rà soát, cụ thể hóa những nội dung liên quan trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030; tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, tuyên truyền, kết hợp giữa xây và chống. Tiếp tục nghiên cứu lý luận về bảo vệ Tổ quốc, đường lối quân sự, quốc phòng, công tác Đảng, công tác chính trị; triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương và Quân đội, các nội dung về giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng.

Trong đó, chú trọng thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; tập trung thực hiện các chương trình khoa học xã hội và nhân văn, chương trình phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Đối với các cơ quan báo chí Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, cách làm và cách truyền thông; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực trong hệ thống báo chí quốc gia và vai trò nòng cốt trong Quân đội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí phải được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tập trung tuyên truyền, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa diễn ra và hoạt động của kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sắp tới. Cùng với đó, chuẩn bị các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Nội dung cần phù hợp với đặc điểm từng sự kiện, có sự tham gia của nhiều lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường giao lưu, trao đổi với các đơn vị trong và ngoài Quân đội, các đoàn nghệ thuật quốc tế.