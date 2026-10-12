Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Cục Tổ chức và các cơ quan

Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Trung tướng Bùi Công Chức, Cục trưởng Cục Tổ chức TCCT cho biết, 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, chỉ huy Cục và các phòng, ban đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn quân về công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nhất là nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác xây dựng cơ quan có chuyển biến tiến bộ; nội bộ đoàn kết, thống nhất, cơ quan an toàn tuyệt đối.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2027-2030, những khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất giải pháp thực hiện.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Tổ chức và các cơ quan; cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất và định hướng nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện có nhiều chủ trương, quy định mới về công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, các cơ quan đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa, triển khai phù hợp với đặc điểm của Quân đội, góp phần giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của cấp ủy, cán bộ chính trị, cơ quan chính trị các cấp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, thời gian tới khối lượng công việc lớn, Cục Tổ chức cùng các cơ quan phải tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng tham mưu và tiến độ giải quyết nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Tham mưu, đề xuất với TCCT, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; trước mắt, tập trung tham mưu quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tiếp tục phối hợp tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo một số mặt công tác của các cấp ủy. Đề xuất chỉ đạo tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng và xây dựng báo cáo chuyên đề theo phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trung tướng Bùi Công Chức phát biểu.

Tham mưu chỉ đạo kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng đồng bộ với điều chỉnh tổ chức Quân đội. Phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng và hoạt động của đảng bộ (chi bộ) quân sự cấp xã.

Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; xây dựng phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể; tổ chức kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ hằng năm nghiêm túc, đúng quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ, liên thông, chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên; hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ số, đồng bộ, thống nhất các phần mềm dùng chung trong toàn ngành.