Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

Thực hiện Chương trình số 29-CTr/TW ngày 11-7-2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kiểm tra, giám sát năm 2026 (đợt 3) và Kế hoạch số 228 của Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, thời gian qua, đoàn đã làm việc với 7 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phường Tân An, phường Trảng Bàng, xã Mỹ Lộc và xã Phước Thạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 đã trình bày dự thảo kết quả kiểm tra đợt 3 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh. Đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh Tây Ninh đã phát biểu trao đổi, thảo luận làm rõ một số vấn đề trong dự thảo báo cáo của đoàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác chuẩn bị để Đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện đúng tiến độ, nội dung chương trình theo kế hoạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh chấp hành nghiêm Kế hoạch số 228 của Đoàn kiểm tra, giám sát, quán triệt, triển khai đến tất cả các tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khâu, các bước, chuẩn bị tốt nội dung báo cáo.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong quá trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cùng các cơ quan, đơn vị thể hiện ý thức trách nhiệm, tinh thần cầu thị cao. Qua kiểm tra, giám sát, đoàn nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Công tác cán bộ được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiện toàn hệ thống chính trị sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cơ bản bảo đảm sự ổn định của bộ máy, không làm gián đoạn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dành nhiều thời gian nhấn mạnh về công tác cán bộ tại buổi làm việc.

Tây Ninh đã chủ động cụ thể hóa tương đối đầy đủ các quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ, quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển, bảo vệ chính trị nội bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu trước mắt và tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Trong điều kiện hợp nhất tỉnh và sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo việc bố trí cán bộ theo hướng giữ vững sự ổn định, bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống chính trị.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tây Ninh đã triển khai đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị nghiêm túc, chất lượng, bảo đảm nguyên tắc, đạt mục đích, yêu cầu theo quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Việc đánh giá, xếp loại bước đầu được căn cứ trên kết quả lượng hóa các sản phẩm, công việc cụ thể của tập thể và từng cá nhân. Công tác kê khai, công khai, thẩm tra và xác minh tài sản, thu nhập đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm nêu gương của cán bộ. Tỉnh cũng đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác chuyển đổi số, phục vụ công tác quản lý, sử dụng cán bộ của tỉnh.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá, việc quán triệt và ban hành chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, nghiêm túc, đồng bộ, đạt được kết quả tích cực. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết từng bước đi vào thực chất hơn, gắn việc cụ thể hóa nghị quyết với nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tế và nguồn lực của tỉnh.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 3.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ. Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để khắc phục các hạn chế đã được Đoàn kiểm tra, giám sát số 228 chỉ ra.

Dành nhiều thời gian phân tích vấn đề công tác cán bộ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, tỉnh Tây Ninh cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới. Tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí cán bộ; gắn chặt giữa quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng. Quy hoạch cán bộ phải bám sát yêu cầu vị trí việc làm và nhu cầu thực tế; chủ động đào tạo nguồn, bố trí và sử dụng cán bộ đúng năng lực, sở trường, chuyên môn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Tây Ninh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, đa chiều, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm công việc, hiệu quả phục vụ nhân dân và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ làm căn cứ chủ yếu trong xem xét, đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ.