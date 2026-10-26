Cùng đi có Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại công trường thi công dự án Nhà hát Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trực tiếp kiểm tra, nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo công tác hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tình hình triển khai dự án Nhà hát Quân đội.

Theo báo cáo, các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế và tổ chức thi công một số hạng mục. Các nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, duy trì thi công theo kế hoạch; thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng, bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Qua kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ tư vấn và nhà thầu. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động khắc phục khó khăn, triển khai dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực, lãng phí.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giao Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ chức trách, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các tồn tại tại công trường. Nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.