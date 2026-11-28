Cùng đi có Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) là nơi yên nghỉ của 15.700 anh hùng liệt sĩ, trong đó có nhiều Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Tại đây, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác thành kính tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại các phần mộ.

Tiếp đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

Dự án có tổng mức đầu tư 373,4 tỷ đồng, khởi công ngày 20-3-2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 27-7-2027. Các hạng mục chính gồm cải tạo mộ chí hiện hữu, các nhà bia tưởng niệm và sân hành lễ, mở rộng đường trục chính vào nghĩa trang, xây mới 6.000 vỏ mộ, đài tưởng niệm và đường nội bộ quanh khu mộ mới. Dự án còn đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước và phần mềm quản lý nghĩa trang.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ dự án, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương nỗ lực của tỉnh Tây Ninh và các đơn vị tham gia thực hiện. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, chất lượng từng hạng mục. Trong quá trình thi công, các đơn vị cần bảo vệ các phần mộ liệt sĩ, giữ gìn sự trang nghiêm của nghĩa trang, tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ và nhân dân đến thăm viếng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh nghe báo cáo tiến độ đầu tư nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Ban quản trang Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp toàn diện Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 thể hiện tình cảm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định trách nhiệm và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027).

Về ý nghĩa lâu dài, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, công trình sẽ tạo không gian tưởng niệm đồng bộ, bền vững, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia được quy tập, đưa về nước. Công trình cũng góp phần phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của nghĩa trang, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

*Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, Quân khu 7.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Sư đoàn 5.

Tại đơn vị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của Sư đoàn, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.