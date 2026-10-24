Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Học viện Chính trị phải đi đầu trong đào tạo cán bộ chính trị, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự, chỉ đạo buổi lễ.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong toàn quân và các thế hệ cán bộ Học viện.

Diễn văn do Trung tướng Đặng Sỹ Lộc, Giám đốc Học viện Chính trị trình bày khẳng định: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã có nhiều đóng góp trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Tháng 7-1951, Trường Chính trị trung cấp Quân đội nhân dân Việt Nam, tiền thân của Học viện Chính trị ngày nay được thành lập. Ngày 25-10-1951, tại bản Nà Lang, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phượng Tiến, tỉnh Thái Nguyên), khóa học đầu tiên của nhà trường vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm. Ngày này trở thành Ngày truyền thống của Học viện.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, thực hiện phương châm “Nhà trường gắn liền với chiến trường”, hàng nghìn cán bộ được đào tạo cấp tốc đã về các đơn vị, đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hơn 16.000 cán bộ chính trị được Học viện đào tạo đã có mặt trên các chiến trường, góp phần củng cố niềm tin, ý chí chiến đấu của bộ đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

75 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng gần 9 vạn cán bộ; gần 1.000 học viên do Học viện đào tạo đã được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm cấp tướng. Cùng với giáo dục, đào tạo, Học viện thực hiện nhiều công trình nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương; tham gia phát triển lý luận về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Quân đội.

Với những đóng góp đó, Học viện 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện trong 75 năm qua.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện Chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng toàn diện, thực sự đi đầu trong đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu, phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Về giáo dục, đào tạo, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu Học viện tạo đột phá về chất lượng; phát triển tư duy độc lập, năng lực nghiên cứu, dự báo, tổng kết thực tiễn và giải quyết vấn đề cho người học. Gắn chặt đào tạo tại Học viện với thực tiễn đơn vị, lấy chất lượng cán bộ sau đào tạo và kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Học viện cần phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự, nhất là lý luận chính trị, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Quân đội về chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị. Chủ động nghiên cứu những vấn đề mới, tổng kết thực tiễn các cuộc chiến tranh, xung đột quân sự trên thế giới, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy, nghiên cứu và quản trị giáo dục, đào tạo.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện tiếp tục nghiên cứu, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; tham mưu các giải pháp hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Tập trung các nhà khoa học, chuyên gia giỏi tham gia nghiên cứu, tổng kết 40 năm sự nghiệp đổi mới đất nước, 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng 100 năm tiếp theo (2030-2130).

Đối với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đây là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Học viện. Cần bồi dưỡng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu, năng lực sư phạm và tư duy khoa học hiện đại; phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành và giảng viên trẻ, bảo đảm tính kế thừa, cơ cấu hợp lý. Mỗi cán bộ, giảng viên phải tích cực tự học, tự nghiên cứu, cập nhật tri thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ số, phương pháp giảng dạy; đề cao liêm chính khoa học và tinh thần trách nhiệm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đường lối đổi mới và thành quả cách mạng. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, thông minh, hiện đại; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy, mẫu mực, nhân văn; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Các đại biểu tham quan trưng bày tại buổi lễ.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu Học viện tăng cường quan hệ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương; thực hiện hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia; mở rộng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách đối ngoại quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, Học viện Chính trị sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục - đào tạo, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị; xứng đáng là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị, nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự hàng đầu của Quân đội và của quốc gia, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Học viện Chính trị.