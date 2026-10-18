Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Hành động thiết thực, củng cố tình đoàn kết quân - dân

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Quân khu 9, tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại biểu dành phút mặc niệm trước Bia tưởng niệm truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Tiếp đến, các đơn vị tổ chức hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công và người dân có hoàn cảnh khó khăn như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 900 người dân, với kinh phí 450 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân - dân và nhà đại đoàn kết, tổng kinh phí 1,92 tỷ đồng; thăm, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cùng với đó, hỗ trợ xây dựng 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời, kinh phí 400 triệu đồng; trao tặng 5 bộ máy vi tính cho trạm y tế xã trị giá 125 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định ý nghĩa của xã Nhơn Ninh nói riêng, vùng Đồng Tháp Mười nói chung. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của Phòng Chính trị Chiến khu 8 vào ngày 20-10-1946, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Trải qua thời gian xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cơ quan chính trị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, bảo vệ Tổ quốc. Sau khi Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất, những giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá: “Các hoạt động được tổ chức hôm nay thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng các tổ chức, cá nhân đối với địa phương; góp phần chăm lo đời sống người dân, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời bồi đắp niềm tin, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với Nhân dân”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Tây Ninh

Theo đồng chí, việc bảo tồn Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 thể hiện trách nhiệm đối với lịch sử và các thế hệ đi trước. Truyền thống không chỉ được lưu giữ qua những trang sử, hiện vật, mà còn phát huy bằng những hành động thiết thực, củng cố tình đoàn kết quân - dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà chúc mừng buổi họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Cơ quan chính trị Quân khu 8

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, trang thiết bị được trao tặng; tiếp tục quan tâm chăm lo người có công và các đối tượng khó khăn. Các cơ quan, đơn vị Quân đội cần sâu sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của người dân, bảo đảm các chương trình hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân.