Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Kiến Tường, Tây Ninh

Tham dự ngày hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Trước khi tham dự ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan trưng bày tư liệu, hình ảnh tại Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử văn hóa Núi Đất, phường Kiến Tường.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan trưng bày tư liệu, hình ảnh tại Không gian Văn hoá Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử văn hóa Núi Đất.

Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Ôn lại truyền thống Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền về Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11); thông tin tình hình kinh tế - xã hội địa phương… Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng trao đổi với người dân về các vấn đề chăm lo an sinh xã hội, công tác chính sách, phát huy các mô hình đoàn kết ở khu dân cư. Người dân tham gia ngày hội còn được tham quan, mua sắm các gian hàng đặc sản địa phương, tham gia các trò chơi dân gian vui tươi, sôi nổi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đến tham dự Ngày hội tại Khu phố 3, phường Kiến Tường.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.

Phát biểu với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ niềm vui mừng, xúc động khi được gặp gỡ, giao lưu, chung vui với ngày hội giàu ý nghĩa tại khu phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh - vùng đất truyền thống cách mạng, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn, giàu bản sắc văn hóa của vùng Đồng Tháp Mười.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao hoa, quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng Ban tổ chức ngày hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh khi tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,3%, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố và đứng đầu khu vực phía Nam. Đối với phường Kiến Tường, đã có 14/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ngoài ra, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao sự đồng thuận, chung sức, chung lòng của nhân dân khu phố 3, phường Kiến Tường đối với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh.

Trao quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của văn hóa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn gắn liền với xây dựng, phát triển văn hóa, con người; lấy những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc làm nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Việc gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa rất sâu sắc, thể hiện đường lối chiến lược nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta đặt con người vào vị trí trung tâm của mọi sự phát triển “Dân là gốc”, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao hoa, quà tặng Ban tổ chức ngày hội.

Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tây Ninh, phường Kiến Tường tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đồng thuận xã hội, đoàn kết xã hội, phát huy vai trò chủ thể và sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng, phát triển địa phương. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong đó, chú trọng quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia, được đóng góp và được thụ hưởng thành quả phát triển của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại phường Kiến Tường.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao quà tặng học sinh hiếu học.

Địa phương cần quan tâm xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhân dân khu phố 3, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, tự cường, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn của con người vùng Đồng Tháp Mười và Nam Bộ, để chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là những lúc hoạn nạn, khó khăn; phấn đấu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan các gian hàng, khu vực trò chơi dân gian tại ngày hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kiến Tường sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh văn hóa, con người, truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa vùng Đồng Tháp Mười và tỉnh Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Kiến Tường trao hoa tri ân sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại ngày hội.

Tại ngày hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 20 phần quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng người dân phường Kiến Tường; Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng trao 40 phần quà tặng người dân phường Kiến Tường; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 trao 20 phần quà tặng hộ dân hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, UBND tỉnh Tây Ninh trao nhiều phần quà tặng người dân hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học tại phường Kiến Tường; đồng thời, trao kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại địa phương.