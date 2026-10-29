Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Cùng dự có Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Văn Chiến, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Tổng Tham mưu, TCCT; đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam; đại biểu thành viên Hội đồng sơ khảo và chung khảo Cuộc thi; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Về phía Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi có các đồng chí: Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo QĐND, Trưởng BTC; Đại tá Phạm Văn Trường, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội, Đồng Trưởng BTC; Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản/ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đồng Trưởng BTC; Thiếu tướng Ngô Minh Thuấn, Tư lệnh Binh đoàn 20, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Đồng Trưởng BTC; Vũ Thu Hằng, Giám đốc Truyền thông Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, Đồng Trưởng BTC.

Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã đi qua 17 mùa giải. Mỗi mùa giải đi qua, sức sống của cuộc thi càng mãnh liệt hơn. Mỗi câu chuyện, việc làm của mỗi tấm gương bình dị mà cao quý giúp lan tỏa niềm tin yêu cuộc sống, góp phần kiến tạo một xã hội nhân văn và ngày càng tốt đẹp.

Cuộc thi do Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản QĐND, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Binh đoàn 20 - Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức.

Sau 17 lần tổ chức, Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đã cho thấy sự kiên trì, bền bỉ của Báo QĐND trong việc duy trì tổ chức một cuộc thi ý nghĩa. Qua cuộc thi, việc phát hiện và tôn vinh những con người sống đẹp trong xã hội đã thiết thực kịp thời khuyến khích, động viên, cổ vũ cái tốt, cái thiện, góp phần đẩy lùi cái xấu, tiêu cực, vì một xã hội ngày càng tốt đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự trao giải Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chụp ảnh chung.

Năm nay, Ban tổ chức nhận được hơn 300 tác phẩm dự thi, trong đó hơn 200 tác phẩm đã được đăng trên các ấn phẩm của Báo QĐND. Các tác phẩm đã phản ánh tương đối toàn diện những tấm gương bình dị mà cao quý trên các vùng miền Tổ quốc, công tác trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp, như: Quân đội, công an, nhà giáo, bác sĩ, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, nghệ nhân, vận động viên, công nhân, nông dân, doanh nhân, nhà sư... Họ đều là những tấm gương tiêu biểu về phẩm chất, năng lực công tác, dù trong hoàn cảnh nào cũng không ngừng nỗ lực vượt khó, phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới, có nhiều đóng góp cho cộng đồng cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò định hướng dư luận, hướng đến những điều tốt đẹp của nền báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và Báo QĐND nói riêng. Các tác phẩm đoạt giải được Ban tổ chức tập hợp và in thành bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc Tủ sách “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” do Nhà xuất bản QĐND ấn hành.

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cập nhật...

Ban tổ chức Cuộc thi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành: Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO); Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM); Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (VIETTEL); Tổng công ty Khí Việt Nam-Công ty Cổ phần (PV GAS); Tập đoàn TH; Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Công ty TNHH PEDA EDTECH.