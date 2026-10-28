Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự, chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng; các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng; Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Lê Quân, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; các đồng chí Nguyên Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân...

Cùng dự còn có đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Lê Minh Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự nêu rõ: 60 năm trước, trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sự phát triển nhanh chóng của các quân, binh chủng và yêu cầu hiện đại hóa vũ khí, trang bị đặt ra nhiệm vụ cấp thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự có trình độ, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và xây dựng Quân đội, ngày 8/8/1966, Hội đồng Chính phủ đã quyết định thành lập “Phân hiệu II Đại học Bách khoa trực thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, có vị trí và quyền hạn của một trường đại học về mọi mặt”, là tiền thân của Học viện Kỹ thuật Quân sự ngày nay.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngày 28/10/1966, tại Hội trường lớn Trường đại học Bách khoa, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ thành lập Phân hiệu II Đại học Bách khoa và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên. Từ đây, ngày 28/10 trở thành Ngày truyền thống của Nhà trường.

Ngày 18/6/1968, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển Phân hiệu II Đại học Bách khoa thành Trường đại học Kỹ thuật Quân sự thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng.

Ngày 15/12/1981, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Học viện Kỹ thuật quân sự trên cơ sở Trường đại học Kỹ thuật Quân sự. Ngày 06/5/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định cho phép Học viện mang thêm tên Đại học kỹ thuật Lê Quý Đôn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với phương châm “Gắn nhà trường với chiến trường, lý luận với thực tiễn”, hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường đã có mặt trên khắp các chiến trường, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa nghiên cứu vũ khí trang bị của địch, sửa chữa, cải tiến, phát huy tính năng vũ khí, khí tài của ta, đã có nhiều tấm gương cán bộ, giảng viên chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh.

Từ Phân hiệu II Đại học Bách khoa với 31 giảng viên những ngày đầu thành lập, đến nay, Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó có hơn 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Học viện đang triển khai đào tạo đại học, sau đại học với 60 ngành, 160 chương trình đào tạo; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ 9 trong 10 lĩnh vực công nghệ chiến lược. 60 năm qua, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục nghìn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ Quân đội và đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hoạt động khoa học và công nghệ từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Đến nay, hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ, chương trình khoa học đã được triển khai, nghiệm thu, hàng trăm bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận. Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt giải thưởng cao về khoa học và công nghệ, hàng chục công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam.

Học viện đã mở rộng quan hệ hợp tác với hơn 200 đối tác tại hơn 30 quốc gia; đào tạo hàng nghìn cán bộ quốc tế cho Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Học viện thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu"; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh, mẫu mực, ý thức tổ chức kỷ luật cao; trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phương pháp, tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở, có tư duy nhạy bén, sắc sảo; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học-công nghệ tiêu biểu của Học viện.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng, biểu dương những thành tích, cống hiến của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện trong 60 năm qua. Đồng chí khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Học viện.

Đồng chí yêu cầu Học viện thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các chủ trương lớn về xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thực hiện hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Tô Lâm về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững", "6 rõ" và các định hướng chiến lược về xây dựng Quân đội trong tình hình mới để cụ thể hóa thành các giải pháp cụ thể, khả thi, thực chất với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chắc chắn; nếu có khó khăn, vướng mắc thì bằng mọi cách phải tháo gỡ ngay, không chờ đợi, không để vướng mắc cản trở bước tiến tới mục tiêu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học-công nghệ tiêu biểu của Học viện.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Học viện thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, thiết thực, liên thông, gắn lý thuyết với thực hành; thường xuyên cập nhật xu hướng giáo dục tiên tiến, mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; chủ động đào tạo nhân lực, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu, an toàn không gian mạng và các ngành công nghệ số mới nổi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt ra hai vấn đề Học viện cần tập trung nghiên cứu. Một là tham gia tổng kết 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2031). Trong đó, tập trung vào sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang; xây dựng đường lối quân sự, phát triển nghệ thuật quân sự và khoa học quân sự. Việc nghiên cứu, tổng kết cần gắn với xác định tầm nhìn 100 năm, bảo đảm luôn chủ động về chiến lược. Hai là, từ thực tiễn các vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống và sự phát triển của các phương thức, hình thái tác chiến mới, nghiên cứu giải pháp bảo đảm tự chủ, tự lực, tự cường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với nghệ thuật quân sự, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Học viện cần phát huy vai trò tiên phong dẫn dắt về đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn quân; góp phần nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại. Chủ động hoạch định bước đi phù hợp, đón đầu sự phát triển công nghệ, xây dựng Học viện trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm của quốc gia, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tại buổi lễ.(Ảnh: THẾ ĐẠI)

Triển khai chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, nhất là nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành; có cơ chế khuyến khích, tôn vinh và bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng có trọng tâm, trọng điểm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới.