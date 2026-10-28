Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Học viện Kỹ thuật Quân sự

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện lớn mạnh cả về quy mô và tổ chức. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học ngày càng phát triển, cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, đam mê sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ trình độ đại học, sau đại học phục vụ nhiệm vụ xây dựng Quân đội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hàng nghìn cán bộ quốc tế cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự đón Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tại Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Học viện Kỹ thuật Quân sự là một trong những trường dẫn đầu cả nước về thành tích tham gia các cuộc thi Olympic và sáng tạo kỹ thuật cấp toàn quân, toàn quốc và quốc tế.

Cùng với đào tạo bậc đại học, Học viện từng bước mở rộng đào tạo sau đại học và đào tạo theo chức vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, chỉ huy, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần - kỹ thuật.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan các sản phẩm khoa học-công nghệ tiêu biểu của Học viện.

Hoạt động khoa học và công nghệ không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng và chiều sâu, từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật sang nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ; tập trung vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ mới.

Đến nay, hàng nghìn đề tài, nhiệm vụ, chương trình khoa học đã được triển khai, nghiệm thu, được công nhận hàng trăm bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều tập thể, cá nhân đã đạt giải thưởng cao về khoa học và công nghệ, hàng chục công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam.

Báo Quân đội nhân dân tiếp tục cập nhật...