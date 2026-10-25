Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ Tham mưu Miền - B2

Tham dự gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 400 cựu chiến binh Bộ Tham mưu Miền - B2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống anh hùng của Bộ Tham mưu Miền - B2. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu Miền - B2 luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát huy truyền thống, những năm qua, các cựu chiến binh Bộ Tham mưu Miền - B2 luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, các hội viên đã xây dựng, sửa chữa được 33 căn nhà tình thương, tình nghĩa tặng đối tượng chính sách, đồng đội khó khăn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu 7 và các đại biểu dự gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tham mưu Miền - B2 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đã lập nên nhiều chiến công, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp ảnh với các đại biểu.

Sau khi thông tin những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quân sự, quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Truyền thống vẻ vang của Bộ Tham mưu Miền - B2 là tài sản tinh thần quý báu, được hun đúc từ bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí, dũng cảm và ý chí chiến đấu kiên cường của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu Miền - B2.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện với các cựu chiến binh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Buổi gặp mặt hôm nay là dịp để lắng nghe, tiếp thu những kinh nghiệm chiến đấu, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và những câu chuyện kỷ niệm sâu sắc về tình đồng đội, tình quân dân của các thế hệ đi trước. Đồng thời, mong muốn các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm vào công tác tổng kết lịch sử, đúc rút những bài học quý về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội, chiến tranh cách mạng để vận dụng sáng tạo, hiệu quả vào thực tiễn thời kỳ mới; qua đó thiết thực giáo dục lịch sử, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và truyền thống cho thế hệ trẻ.

Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban Liên lạc truyền thống Bộ Tham mưu Miền - B2 tiếp tục phát huy vai trò kết nối các thế hệ, gắn kết đồng đội; gìn giữ tư liệu và ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị truyền thống của Bộ Tham mưu Miền - B2; quan tâm chăm lo cựu chiến binh, gia đình chính sách, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng bày tỏ mong muốn các cựu chiến binh tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đặt niềm tin vào thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay, tiếp nối xứng đáng truyền thống của cha ông, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.