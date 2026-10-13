Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Công viên Lê Thị Riêng

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo); Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo; Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; lãnh đạo Quân khu 5, Quân khu 7, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự chương trình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và các đại biểu tham dự chương trình.

Các đại biểu và khán giả tham dự chương trình.

Chương trình do UBND TP Hồ Chí Minh chỉ đạo; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố chủ trì, phối hợp tổ chức nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ trước khi đưa hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. Chương trình được Đài Phát thanh và Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) phát sóng trực tiếp.

Kết hợp ngôn ngữ âm nhạc, thơ ca, sân khấu và hội họa, chương trình khắc họa sự hy sinh của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Nhiều ca khúc giàu cảm xúc được biểu diễn tại chương trình như: “Bài ca không quên”, “Hẹn ước Bắc Nam”, “Đón các anh về với đất mẹ”, “Dưới cờ Tổ quốc anh về”, “Người lính già và hoa hồng thắm”...

Các tiết mục ca múa nhạc tại chương trình.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu với bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản (82 tuổi), người hằng ngày tình nguyện hỗ trợ các lực lượng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong phần giao lưu, các nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về những mất mát trong chiến tranh, về giá trị của độc lập, tự do và cuộc sống hòa bình hôm nay. Những câu chuyện, lời tâm tình nhắc nhở thế hệ trẻ trân trọng lịch sử, tiếp nối truyền thống cách mạng bằng những việc làm thiết thực trong học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cựu chiến binh Trần Văn Bản (bên trái) chia sẻ cảm xúc tại chương trình.

Cuối chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những nén hương, ngọn nến gửi gắm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ.

Được biết, lực lượng văn nghệ sĩ tham gia chương trình đều tự nguyện luyện tập và không nhận thù lao biểu diễn. “Khúc tri ân” góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, động viên các lực lượng cùng nhân dân chung sức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.