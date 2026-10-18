Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự các hoạt động tri ân tại Tây Ninh

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi cảm tưởng tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8. (Ảnh: THANH PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Quân khu 9 và tỉnh Tây Ninh dự chương trình.

Tại Nhà bia tưởng niệm ở xã Nhơn Ninh các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và dự họp mặt truyền thống Ban liên lạc Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. (Ảnh: THANH PHONG)

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, xã Nhơn Ninh nói riêng và vùng Đồng Tháp Mười nói chung là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi ghi dấu sự ra đời của Phòng Chính trị Chiến khu 8 ngày 20/10/1946, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại biểu thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia tưởng niệm truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8. (Ảnh: THANH PHONG)

Trải qua 80 năm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cơ quan chính trị luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu, lý tưởng, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Những thành tích, chiến công đó gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, chở che của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Sau khi Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất, các giá trị truyền thống tốt đẹp tiếp tục được gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Út, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh, (Ảnh: THANH PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, các hoạt động tri ân, hỗ trợ nhân dân là sự tiếp nối nghĩa tình giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân-dân.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức các hoạt động hỗ trợ đúng đối tượng, sát nhu cầu thực tế, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết thăm hỏi người dân khám sức khỏe tại chương trình. (Ảnh: THANH PHONG)

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 900 người dân, kinh phí 450 triệu đồng; trao kinh phí xây dựng 24 căn nhà tình nghĩa, nhà tình nghĩa quân-dân và nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 1,92 tỷ đồng; thăm, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình, với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao quà cho người dân xã Nhơn Ninh có hoàn cảnh khó khăn.(Ảnh: THANH PHONG)

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ xây dựng hai công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời, kinh phí 400 triệu đồng; trao tặng 5 bộ máy vi tính cho trạm y tế xã, trị giá 125 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thắt chặt tình đoàn kết quân-dân, góp phần xây dựng quê hương Nhơn Ninh ngày càng phát triển.