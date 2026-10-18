Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự các hoạt động dân vận, chính sách tại Tây Ninh

Chuỗi hoạt động do Quân khu 7, Quân khu 9 cùng tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức. Tham dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; Thượng tướng Bùi Văn Huấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dành phút mặc niệm.

Tham dự chương trình còn có các đồng chí: Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Bia truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 và tham quan Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi sổ cảm tưởng tại Nhà truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan Nhà truyền thống.

Chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà tặng 900 lượt người dân xã Nhơn Ninh; thăm, tặng quà 8 tập thể và 800 hộ gia đình trên địa bàn xã; trao 5 bộ máy vi tính tặng trạm y tế xã, trao học bổng, quà tặng học sinh vượt khó học tốt…

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao hoa, quà tri ân tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Út, tại xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng các gia đình chính sách tại xã Nhơn Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng các đơn vị, địa phương.

Các đơn vị còn phối hợp khánh thành, bàn giao 6 căn nhà “Tình nghĩa quân dân”, trao kinh phí xây tặng 24 nhà tình nghĩa, nhà “Tình nghĩa quân dân”, nhà “Đại đoàn kết”; đồng thời, khởi công xây tặng 2 công trình văn hóa, thể dục thể thao ngoài trời tại xã Nhơn Ninh. Tổng kinh phí thực hiện chuỗi hoạt động gần 4 tỷ đồng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa.

Trung tướng Hồ Văn Thái trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Các hoạt động được tổ chức hôm nay thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Quân đội cùng các tổ chức, đơn vị đối với địa phương, góp phần chăm lo đời sống người dân, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, Đền ơn đáp nghĩa; đồng thời bồi đắp niềm tin, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Ninh, Tây Ninh cần tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả các công trình, trang thiết bị được trao tặng; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công và các đối tượng còn khó khăn. Các cơ quan, đơn vị Quân đội cần sâu sát cơ sở, nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của người dân, bảo đảm các chương trình hỗ trợ đúng đối tượng, thiết thực, hiệu quả; phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện công tác dân vận, chính sách.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi họp mặt của Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Các đại biểu tham dự họp mặt.

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các đại biểu, đã tham dự buổi họp mặt truyền thống của Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8. Phát biểu tại buổi họp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành đến các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Chính trị Quân khu 8 đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Tổng cục Chính trị tặng Ban Liên lạc truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu tại buổi họp mặt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 đã kết tinh những giá trị cao đẹp của người cán bộ chính trị và người con Nam Bộ là kiên cường mà nhân hậu, quyết liệt trong chiến đấu, chân tình trong cuộc sống, gian khổ không lùi bước, khó khăn không thoái thác, đồng đội luôn đoàn kết và gắn bó với nhân dân. Các đồng chí trong Ban liên lạc truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 dù tuổi cao, sức khỏe và điều kiện sống khác nhau nhưng luôn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vun đắp tình đồng chí đồng đội, tích cực hoạt động nghĩa tình, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giáo dục truyền thống cách mạng và đóng góp và sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng quê hương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi người dân được khám bệnh.

Các đơn vị phối hợp khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao học bổng, quà tặng học sinh vượt khó học tốt.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cơ quan Chính trị Quân khu 8 trong việc tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh; đồng thời khơi dậy trách nhiệm tiếp nối những giá trị truyền thống quý báu. Việc gìn giữ truyền thống không chỉ dừng lại ở bảo tồn tư liệu, hiện vật hay nhắc nhớ những dấu mốc lịch sử, quan trọng hơn là chuyển hóa những giá trị ấy thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ, chăm lo đời sống nhân dân và vun đắp tình đoàn kết quân - dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn bản lĩnh, phẩm chất và nghĩa tình của các thế hệ Cơ quan Chính trị Quân khu 8 tiếp tục được giữ gìn, lan tỏa, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho sự nghiệp xây dựng Quân đội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.