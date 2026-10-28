Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 'đặt hàng' với Học viện Kỹ thuật Quân sự

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tới dự buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Minh

Hai “đặt hàng” từ yêu cầu thực tiễn

Phân tích những thách thức từ cạnh tranh công nghệ, phát triển công nghiệp quốc phòng và các hình thái tác chiến mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện bứt phá, tiên phong trên con đường tự chủ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ quốc phòng và nêu hai “đặt hàng” cần tập trung nghiên cứu.

Đặt hàng thứ nhất gắn với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong đó, một lĩnh vực quan trọng là sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang, đường lối quân sự, nghệ thuật quân sự và khoa học quân sự.

Cùng với tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và tầm nhìn phát triển mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặt vấn đề về trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ trẻ đang học tập tại Học viện trong việc nghiên cứu, chủ động về chiến lược.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao danh hiệu Anh hùng LLVTND lần thứ hai tặng Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Đặt hàng thứ hai xuất phát từ thực tiễn các phương thức, hình thái tác chiến mới và những thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Học viện nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với nghệ thuật quân sự tác chiến hiện đại, phục vụ yêu cầu tự chủ, tự lực, tự cường.

Nhấn mạnh thời gian cấp bách, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu triển khai chủ trương quyết liệt, “đã có chủ trương thì phải triển khai ngay, nói và làm, làm ngay, đã làm thì phải làm đến cùng và làm có hiệu quả và có kết quả”. Những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ, tạo điều kiện thực hiện các mục tiêu đặt ra.

“Phải xây dựng Học viện trở thành một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ quốc phòng và công nghệ lưỡng dụng trọng điểm của quốc gia, ngang tầm với khu vực và quốc tế”, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh yêu cầu đào tạo nhân tài, phát triển đội ngũ nhà khoa học, tổng công trình sư và làm chủ công nghệ quốc phòng đối với Học viện Kỹ thuật Quân sự.

Để thực hiện tốt yêu cầu ấy, Học viện cần phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt phát triển khoa học công nghệ trong toàn quân; góp phần nghiên cứu, sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Các bước đi cần có tính đặc thù, bứt phá, đáp ứng mục tiêu tự chủ về khoa học công nghệ quân sự.

Về đào tạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu gắn lý thuyết với thực hành, mở rộng đào tạo chất lượng cao, đào tạo tài năng; chủ động tham gia đào tạo nhân lực mũi nhọn về công nghệ lượng tử, hàng không vũ trụ, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu và an toàn không gian mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan một số sản phẩm quốc phòng nổi bật do Học viện Kỹ thuật Quân sự nghiên cứu, chế tạo.

Cùng với thu hút, trọng dụng nhân tài, Học viện cần có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, giảng viên, học viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vì khoa học, đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng đề nghị Học viện KTQS tăng cường hợp tác với các học viện, nhà trường, trung tâm nghiên cứu trong nước và quốc tế để bồi dưỡng, phát triển nhà khoa học, tổng công trình sư, nhóm nghiên cứu mạnh; lựa chọn cán bộ, giảng viên, học viên tiêu biểu đi đào tạo ở nước ngoài.

Đào tạo người thiết kế vũ khí, tạo công nghệ mới

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Lê Minh Thái - Giám đốc Học viện KTQS, gợi lại buổi đầu nhà trường chỉ có 31 giảng viên. Nơi ở, lớp học, bàn ghế, khu vực thí nghiệm được làm từ tranh, tre, nứa, lá. Giảng viên vừa giảng dạy, vừa tự học, nghiên cứu, thường xuyên sơ tán giữa chiến tranh.

Trung tướng Lê Minh Thái cho biết, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai là niềm vinh dự, tự hào, vừa khẳng định tinh thần vượt khó, phấn đấu không ngừng nghỉ của cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ Học viện.

Năm 1968, đoàn đầu tiên gồm 5 cán bộ, giảng viên và 25 kỹ sư tốt nghiệp khóa chuyển tiếp đầu tiên đi thực tế, phục vụ các binh trạm trên tuyến Trường Sơn. Những năm sau đó, hàng nghìn lượt cán bộ, giảng viên, học viên có mặt trên các chiến trường, tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, nghiên cứu và cải tiến vũ khí.

Hiện Học viện có gần 1.000 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó trên 100 giáo sư, phó giáo sư, trên 500 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học. Nhà trường triển khai đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với 60 ngành, 160 chương trình; đồng thời đào tạo cán bộ thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật. Qua 60 năm, Học viện đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ.

Hoạt động khoa học từng bước chuyển từ nghiên cứu, cải tiến, khai thác vũ khí sang thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ. Hệ thống pháo tự hành PTH-130 do Học viện chủ trì thực hiện là một ví dụ cụ thể cho hướng nghiên cứu này.

Theo Trung tướng Lê Minh Thái, Học viện tập trung phát hiện cá nhân xuất sắc để bồi dưỡng thành chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư; đào tạo những cán bộ tài năng có khả năng tạo ra công nghệ mới, tri thức mới, sản phẩm mới.

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Quang cảnh lễ kỷ niệm.

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Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ kỷ niệm.