Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

Các đại biểu chụp ảnh chung tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Sáng 25/9, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Algeria dân chủ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đến dâng hoa tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ ở thủ đô Algiers.

Tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Duy Long; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tại Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn thành kính dâng hoa, tưởng nhớ công lao to lớn của Người, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người đã cùng các thế hệ lãnh đạo tiền bối đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Algeria.

Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành vào tháng 11/2025, nằm trên đại lộ mang tên Người ở trung tâm thủ đô Algiers.

Việc đặt tên đại lộ và xây dựng bia tưởng niệm thể hiện tình cảm kính trọng của nhân dân Algeria đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành sự đồng cảm và ủng hộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ ở thủ đô Algiers. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Trước đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ ở thủ đô Algiers.

Bày tỏ xúc động sâu sắc trước lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Algeria, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cùng sẻ chia những năm tháng đấu tranh gian khổ chống chủ nghĩa thực dân để giành độc lập, tự do, Việt Nam và Algeria luôn là những người bạn chí tình, đồng cam cộng khổ.

Tình đoàn kết, gắn bó thủy chung được thử thách qua khói lửa chiến tranh là tài sản vô giá, là nền tảng vững chắc để hai nước và Quân đội hai nước tiếp tục vun đắp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng phát triển bền chặt, vì hòa bình và phồn vinh của mỗi dân tộc./.