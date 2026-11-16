Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chung vui Ngày hội Đại đoàn kết ở Tây Ninh

Sáng 16/11, tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Núi Đất (phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh), Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Tường đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Tham dự ngày hội có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Triệu Tài Vinh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cùng nhiều lãnh đạo Quân đội, tỉnh Tây Ninh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại phường Kiến Tường. Ảnh: T.N.

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sợi dây bền chặt gắn kết mỗi cá nhân với gia đình, cộng đồng, quê hương, đất nước. Các giá trị văn hóa phải thấm sâu vào mọi mặt đời sống xã hội, thực sự trở thành sức mạnh nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội. Ảnh: T.N.

Nói về vùng đất Tây Ninh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá đây là địa phương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và cộng đồng dân cư. Riêng phường Kiến Tường giữ vai trò kết nối quan trọng trong định hướng phát triển vùng Đồng Tháp Mười.

Bày tỏ ấn tượng trước những đổi thay của vùng quê hương Kiến Tường, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, tự cường, nghĩa tình, thủy chung, nhân văn của con người vùng Đồng Tháp Mười và Nam bộ. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn, khó khăn; chăm lo người có công, gia đình chính sách và người yếu thế.

Lãnh đạo tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh:T.N.

Đồng thời phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các dân tộc, tôn giáo trong xây dựng nếp sống văn hóa mới, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, phát huy vai trò của người cao tuổi, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng với việc gìn giữ, trao truyền các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh Tây Ninh cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí gần 2,8 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tại phường Kiến Tường.