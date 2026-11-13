Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng
Chiều 13-11, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp cuối năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp...
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