Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp.

Cùng dự có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các thành viên Hội đồng và đại biểu cơ quan chức năng.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên Hội đồng; đồng thời điểm lại kết quả xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời gian qua. Các tập thể được phong tặng tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị chu đáo việc tổ chức đón nhận danh hiệu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng khái quát quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Theo đó, việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục; hồ sơ được thẩm định, xét duyệt ở các cấp, đủ điều kiện xem xét, đề nghị khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng thời kỳ kháng chiến có thành tích đặc biệt xuất sắc, lập được nhiều chiến công, thành tích trong chiến đấu, chỉ huy đơn vị chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; có đầy đủ tài liệu xác minh, được ban liên lạc và đồng đội xác nhận, giới thiệu. Các tập thể được đề nghị khen thưởng thời kỳ đổi mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc đột xuất, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Các đại biểu dự phiên họp.

Danh sách đề nghị khen thưởng đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng từ ngày 26/8 đến 6/9/2026. Đến nay, cơ quan chưa nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu đã thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.