Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các thành viên Hội đồng và đại biểu cơ quan chức năng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng và các thành viên Hội đồng; đồng thời điểm lại kết quả xem xét, đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời gian qua. Các tập thể được phong tặng tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời chuẩn bị tổ chức đón nhận danh hiệu chu đáo.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng phát biểu.

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng khái quát quá trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

Theo đó, việc đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến và thời kỳ đổi mới được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục; hồ sơ được thẩm định, xét duyệt ở các cấp, đủ điều kiện xem xét, đề nghị khen thưởng.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng thời kỳ kháng chiến có thành tích đặc biệt xuất sắc, lập được nhiều chiến công, thành tích trong chiến đấu, chỉ huy đơn vị chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; có đầy đủ tài liệu xác minh, được ban liên lạc và đồng đội xác nhận, giới thiệu. Các tập thể được đề nghị khen thưởng thời kỳ đổi mới đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có thành tích đặc biệt xuất sắc hoặc đặc biệt xuất sắc đột xuất, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Danh sách đề nghị khen thưởng được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng từ ngày 26-8 đến 6-9-2026. Đến nay, cơ quan chưa nhận được ý kiến của tổ chức, cá nhân.

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực báo cáo tóm tắt, các đại biểu tiến hành thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến; phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới.