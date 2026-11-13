Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp cuối năm 2026 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng

Cùng dự phiên họp có: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; các thành viên Hội đồng và đại diện thành viên Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng; đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, Văn phòng Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu nghe báo cáo dự thảo kết quả Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo xét tặng Cờ thi đua năm 2026; báo cáo xét tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động.

Theo dự thảo báo cáo, năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có đổi mới, sáng tạo, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Công tác kiện toàn tổ chức biên chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả quan trọng; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

Công tác xây dựng thể chế được thực hiện quyết liệt, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Các mặt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, công nghệ được triển khai tích cực. Phong trào TĐQT đã tạo động lực to lớn, trực tiếp góp phần thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng trong toàn quân hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu.

Tại phiên họp, Hội đồng TĐ-KT Bộ Quốc phòng đã bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị xét tặng Cờ thi đua năm 2026; đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận thẳng thắn, trung thực, khách quan về kết quả năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027. Đồng chí yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo báo cáo. Việc nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị phải thận trọng, chính xác; lựa chọn những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Các nội dung đánh giá, phương hướng cần tiếp tục được cập nhật, bổ sung trên cơ sở kết luận của Hội nghị Quân ủy Trung ương.

Về phương hướng năm 2027, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Quân đội; làm rõ những vấn đề cốt lõi của cả nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm của năm. Phương hướng, nhiệm vụ phải thống nhất với nội dung phát động thi đua, bảo đảm toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Tiếp tục nghiên cứu chủ đề thi đua năm 2027, trong đó quan tâm thể hiện tinh thần tự chủ, phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gợi ý nghiên cứu xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua bám sát yêu cầu “5 vững”, sắp xếp rõ từng nhóm nhiệm vụ để cán bộ, chiến sĩ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Trong đó, đặt nhiệm vụ xây dựng Đảng lên hàng đầu; chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng huấn luyện và nghệ thuật quân sự; tăng cường quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Đồng thời, thể hiện rõ hơn yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất vũ khí hiện đại và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh cần làm rõ nội dung thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, phát huy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chú trọng học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; củng cố đoàn kết nội bộ. Quan tâm nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; lựa chọn, sắp xếp các phong trào thi đua theo mức độ bao quát và yêu cầu nhiệm vụ, tránh dàn trải.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu thời gian tới tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; cập nhật các quy định mới để rà soát, hoàn thiện quy chế, quy định trong năm 2027, đưa phong trào thi đua ngày càng khởi sắc, phát huy vai trò đi đầu của Quân đội trong phong trào thi đua của cả nước.