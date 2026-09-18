Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Dự kỳ họp có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương...

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp.

Các ý kiến tại kỳ họp thống nhất đánh giá, những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương xem xét, tiến hành bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Phát biểu kết luận kỳ họp, căn cứ các quy định của Đảng và Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích rõ tính chất, mức độ vi phạm của từng cá nhân. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, các hình thức đề nghị kỷ luật đều bảo đảm nghiêm minh, nghiêm khắc, thấu tình đạt lý, nhân văn, đúng quy trình, quy định của Đảng. Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương cần khẩn trương hoàn thiện các văn bản, báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong Quân đội càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, nắm chắc tình hình; chủ động tham mưu với Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương và Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.