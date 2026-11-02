Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị giao ban Tổng cục Chính trị tháng 10 năm 2026

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Quang Minh; Trung tướng Lê Minh Quang. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Trong tháng 10, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan, đơn vị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đoạt nhiều giải cao; chủ động đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác cán bộ được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc; công tác dân vận, chính sách được tổ chức chặt chẽ, chất lượng. Thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tích cực đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là trong diễn tập; đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hệ sinh thái số ngành CTĐ, CTCT. Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong tháng, TCCT đã hoàn thành 54 trong tổng số 55 nội dung công việc chính, 1 nội dung đang triển khai, không có nội dung chậm, muộn.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những nỗ lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong tháng 10; yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động dự báo, tham mưu, có phương án xử lý phù hợp, không để bị động trước những diễn biến mới. Trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2026, các cơ quan, đơn vị cần rà soát kỹ nhiệm vụ, tập trung hoàn thành các nội dung theo kế hoạch; chuẩn bị tốt tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai đầy đủ, thực chất các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Quân ủy Trung ương, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan nghiên cứu kỹ, xác định rõ những nội dung thuộc trách nhiệm, tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Việc đánh giá kết quả phải làm rõ công việc đã hoàn thành, chất lượng thực hiện, những hạn chế và nhiệm vụ còn phải tiếp tục giải quyết.

Về công tác tuyên huấn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tập trung chuẩn bị chu đáo các hoạt động nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, triển khai các kết luận của Quân ủy Trung ương về hệ thống thiết chế văn hóa, nghiên cứu hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, nâng cao hiệu quả phục vụ bộ đội và nhân dân.

Trung tướng Lê Minh Quang phát biểu.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu sớm hoàn thiện các quy định, hướng dẫn theo tinh thần mới của Trung ương, bảo đảm “sáu rõ”. Công tác kiểm điểm, đánh giá phải nghiêm túc, khách quan, công minh, công tâm; gắn kiểm điểm với khắc phục thiếu sót, khuyết điểm.

Về công tác cán bộ, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, hướng về cơ sở, trọng dụng nhân tài. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ, cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm. Các cơ quan, đơn vị phải kết hợp chặt chẽ giáo dục với quản lý, kiểm tra; bổ sung nội dung giúp cán bộ, chiến sĩ nhận rõ tác hại, hậu quả của hành vi vi phạm. Việc kiểm điểm, xử lý phải tạo chuyển biến thực chất, khắc phục hậu quả, không để kéo dài. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác dân vận, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, đại đoàn kết; tham mưu triển khai phong trào “Toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”.

Công tác chính sách tiếp tục tập trung thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; tăng cường kiểm tra, nắm thực trạng các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, tham mưu việc tu bổ, tôn tạo hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị hoạt động chính sách cuối năm, chăm lo Tết cho các đối tượng; phối hợp tổ chức hoạt động thanh niên, phụ nữ, công đoàn thiết thực, tăng cường gắn bó với nhân dân.

Đối với xây dựng nội bộ TCCT, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm quản lý, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải giữ vững đoàn kết, thực hiện công khai, minh bạch; quan tâm quản lý, giáo dục bộ đội trong thời điểm cuối năm, nhất là chiến sĩ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự.