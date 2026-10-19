Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị

Cùng dự có các đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Lê Quang Minh; Trung tướng Lê Minh Quang.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng TCCT báo cáo dự thảo điều chỉnh phân công công việc của thủ trưởng TCCT.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng Trung tướng Lê Minh Quang được giao nhiệm vụ Phó chủ nhiệm TCCT.

Về phân công công việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ, người thực hiện, trách nhiệm, quyền hạn, thời gian và sản phẩm; bảo đảm sự phối hợp trong giải quyết công việc chung. Văn phòng TCCT và các cơ quan chức năng chủ động hỗ trợ, cung cấp thông tin, chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động của thủ trưởng TCCT, đáp ứng yêu cầu công tác. Cùng với nắm chắc lĩnh vực được phân công phụ trách, các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm cần thường xuyên cập nhật tình hình, những nội dung công tác chung để tham gia các hoạt động theo phân công.

Đối với nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan chủ động nghiên cứu, cập nhật những quy chế, quy định mới, nhất là về công tác tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ; bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý rà soát quy chế làm việc, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình nội bộ, tâm tư của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quan tâm hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng. Các cơ quan cần phối hợp cụ thể với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, sử dụng các nguồn lực phù hợp, chuẩn bị tốt những hoạt động chăm lo cho nhân dân. Công tác chính sách cần tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; chú trọng việc tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, phối hợp với các cơ quan, địa phương giải quyết những công việc liên quan.

Đối với công tác quần chúng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu hướng hoạt động vào chiều sâu, gắn với phát huy phẩm chất, văn hóa Bộ đội Cụ Hồ và chấp hành kỷ luật; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực trong nghiên cứu khoa học, công nghệ và các lĩnh vực chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

Nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý các giải pháp phải thiết thực, thuận tiện, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nghiên cứu, tham mưu. Quá trình thực hiện phải gắn với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật; thận trọng trong sử dụng thiết bị, kết nối mạng và trao đổi, xử lý tài liệu.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu rà soát công việc những tháng cuối năm, quan tâm điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, nhân viên; phát huy dân chủ, chủ động trao đổi, đóng góp ý kiến để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.