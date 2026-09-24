Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chào xã giao Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Belarus

Cùng tham dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Chào xã giao ông Alexander Volfovich, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu mà Cộng hòa Belarus đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn Belarus tiếp tục phát triển hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và ông Alexander Volfovich.

Các đại biểu tại buổi chào xã giao.

Trân trọng thông báo với ông Alexander Volfovich về kết quả hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước và quân đội, kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua.

Đồng thời, thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới trên các lĩnh vực trọng tâm gồm: Trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; hợp tác quân, binh chủng; giao lưu sĩ quan trẻ; hợp tác đào tạo quân nhân và chuyên gia; công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, đối tác chiến lược giữa hai nước; điện ảnh quân đội; thư viện quân đội...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn ông Alexander Volfovich tiếp tục quan tâm, ủng hộ để hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói chung, hợp tác giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng cục Công tác tư tưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, xứng tầm là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus; qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.