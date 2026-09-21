Đại tướng Nguyễn Tân Cương triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026; công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao các cơ quan chức năng tham gia chuẩn bị và các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026. Để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan bổ sung nội dung đề xuất, đánh giá nhấn mạnh kết quả đạt được, có số liệu cụ thể. Ngoài ra, có thêm phụ lục chi tiết để thấy được sự kế thừa từ trước và làm nổi bật kết quả đạt được.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu.

Đối với phần đánh giá tình hình, cần bám sát tình hình thế giới, khu vực có tác động đến Việt Nam, đánh giá, dự báo sát những yếu tố tác động đến quân sự, quốc phòng. Về tình hình trong nước, cần nhấn mạnh sự giữ vững ổn định mọi mặt, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số.

Về công tác sẵn sàng chiến đấu, rà soát lại các báo cáo, bổ sung thêm các nội dung, đặc biệt về tổ chức xây dựng lực lượng, làm rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng khối chiến đấu, khối bảo đảm, khối doanh nghiệp; về sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật bảo đảm có lộ trình đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại... Trong công tác huấn luyện, diễn tập, cần đánh giá công tác chỉ đạo huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao các cấp, việc tổ chức thành công các cuộc diễn tập như diễn tập tác chiến bảo vệ biển, đảo và các cuộc diễn tập chiến thuật. Đánh giá công tác đào tạo, làm rõ kết quả đào tạo cả trong và ngoài nước.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tập trung đánh giá, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Duy trì hiệu quả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, nhấn mạnh hoạt động công tác chính sách, triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các đơn vị Quân đội tham gia công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Về công tác hậu cần - kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, cần làm rõ khả năng cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật, sản xuất các loại vũ khí, xe - máy, đánh giá năng lực đóng tàu...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các cơ quan hoàn chỉnh nội dung theo từng chuyên ngành, tổng hợp bổ sung dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2026, phục vụ Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3.