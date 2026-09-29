Đại tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống

Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Trung tướng Trương Mạnh Dũng; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, trong tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Điểm nổi bật là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, biển, đảo; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế biển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao đảm bảo chặt chẽ, đúng chương trình. Các chốt chiến đấu dân quân thường trực thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ, tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn đường biên, mốc giới. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương những kết quả nổi bật của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua; đồng thời, chỉ rõ những điểm còn tồn tại cần khắc phục.

Nhấn mạnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực phát biểu tại hội nghị.

Cùng với theo dõi các đơn vị xây dựng văn kiện tác chiến, văn kiện chuyển trạng thái SSCĐ, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo tổ chức chặt chẽ các cuộc diễn tập của Quân khu 4, Quân đoàn 12 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, hoạt động chống phá của các lực lượng phản động trên tuyến biên giới, biển, đảo. Tuyên truyền, xua đuổi, ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm, xâm phạm vùng biển Việt Nam, bảo vệ an toàn hoạt động kinh tế biển; quyết liệt phòng, chống, ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động bay, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục triển khai Kế hoạch tác chiến “Vòm Phòng không bền vững”; Đề án tự động hóa chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng; bảo đảm kịp thời thông tin liên lạc, cơ yếu chỉ huy, chỉ đạo, tư liệu địa hình và thông tin địa lý cho các đơn vị toàn quân. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Triển khai chặt chẽ Đề án sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; Đề án bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng phương tiện không người lái giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng phát biểu tại hội nghị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các đơn vị tổ chức huấn luyện, giáo dục và đào tạo, tập huấn, hội thi, hội thao cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, đúng chương trình, kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông. Quân khu 4, Quân đoàn 12 và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống văn kiện diễn tập có thực binh bắn đạn thật, đạn hơi, quả nổ. Các đơn vị chú trọng tổ chức nắm tình hình tác chiến điện tử các khu vực, địa bàn trọng điểm; quản lý, nắm chắc tình hình trên không gian mạng, giám sát chặt chẽ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, quân sự, quốc phòng, kịp thời phát hiện, xử lý hiệu quả các tình huống. Duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, chuyển nhận các nội dung phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.