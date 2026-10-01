Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại tỉnh Đồng Tháp

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Tổng Tham mưu; đại biểu Bộ tư lệnh Quân khu 9, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã được xem video clip khái quát về kết quả Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và những thành tựu nổi bật của tỉnh, đất nước trong 8 tháng đầu năm 2026 do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp xây dựng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lắng nghe tâm tư nguyện vọng cử tri tỉnh Đồng Tháp.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đồng tình trước các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước; thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề liên quan như: Cần có định hướng tạo không gian phát triển liên kết, nhất là về giao thông, thương mại, dịch vụ, sản xuất, thu hút đầu tư cho các địa phương mới sáp nhập; cơ chế quản lý, điều chỉnh giá điện; tình trạng lừa đảo, giả mạo qua mạng xã hội; pháp luật hình sự; bảo hiểm y tế; vấn đề về giao thông nông thôn, công tác khuyến học…

Trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp đã nghiêm túc tiếp thu, giải đáp; tổng hợp phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc xem xét, giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Kỳ họp thứ hai có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, dự kiến xem xét, cho ý kiến và quyết định 45 dự án luật, nghị quyết, bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội, từ an ninh, trật tự, đất đai, nhà ở, ngân sách, thuế, đầu tư, kinh doanh đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, môi trường, thương mại, khoa học, công nghệ, văn hóa một số lĩnh vực khác…

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng khái quát một số kết quả nổi bật của toàn quân trong thời gian qua: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Đảng với các trọng tâm công tác; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận. Việc kiện toàn tổ chức quân sự địa phương theo chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Toàn quân đã tích cực tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thân nhân của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, đã sửa chữa, xây mới được 2.741 căn nhà; huy động hơn 255.000 lượt ngày công xây dựng 81 trong tổng số 108 trường dân tộc nội trú liên cấp cho các xã biên giới.

Toàn quân quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đến ngày 28-9 đã tìm kiếm, quy tập được 2.929 hài cốt liệt sĩ (riêng tỉnh Đồng Tháp đã tìm kiếm, quy tập được 232 hài cốt liệt sĩ; khai quật 11.824/12.290 mộ liệt sĩ; lấy mẫu để giám định ADN 9.392/11.824 mẫu; bàn giao giám định ADN 3.216 mẫu).

Đối với tỉnh Đồng Tháp nói chung và các phường Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý nói riêng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nêu lên một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai mạnh việc sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn: từ 1.075 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông xuống còn 375 cơ sở, giảm 700 cơ sở, tương đương 65,1%; công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; cải cách hành chính, quản lý đô thị, tài nguyên, môi trường, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, LLVT và cả hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Tháp cần tập trung bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, ngân sách và đất đai; tăng cường quản lý thu, thực hành tiết kiệm chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời nâng cao hiệu quả giải ngân, giải phóng mặt bằng và sử dụng vốn.

Cử tri phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả cơ chế luồng xanh đối với thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường. Việc xử lý hồ sơ phải công khai, đúng quy định, rõ trách nhiệm và thời hạn; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Đẩy mạnh đổi mới phương thức quản trị; xây dựng, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu; phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng còn khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh; vận hành hiệu quả tổ chức quân sự địa phương và các lực lượng ở cơ sở theo mô hình mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; duy trì, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chính quy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ban CHQS cấp xã...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, đoàn công tác do Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm trưởng đoàn, đã tổ chức một số hoạt động chính sách, dân vận trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.