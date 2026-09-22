Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tư lệnh Không quân Philippines

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của đoàn Tư lệnh Không quân Philippines trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (12-7-1976 / 12-7-2026), tích cực triển khai định hướng chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Trung tướng Arthur M. Cordura, Tư lệnh Không quân Philippines.

Quang cảnh buổi tiếp.

Nhấn mạnh Việt Nam và Philippines là hai nước láng giềng trên biển, là thành viên tích cực trong ngôi nhà chung ASEAN, Đại tướng Nguyễn Tân Cương vui mừng chứng kiến kết quả hợp tác tốt đẹp, ngày càng sâu rộng giữa hai nước, nhất là về chính trị - ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế - thương mại.

Hợp tác giữa Quân đội hai nước thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác; hợp tác quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; giao lưu sĩ quan trẻ và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn quốc phòng, quân sự đa phương do ASEAN dẫn dắt...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hợp tác giữa lực lượng Không quân hai nước và kết quả hội đàm giữa hai Tư lệnh Không quân; khẳng định Bộ Tổng Tham mưu sẽ quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để lực lượng Không quân hai nước thúc đẩy hợp tác thực chất.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao tặng Trung tướng Arthur M. Cordura quà lưu niệm.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Tư lệnh Không quân Philippines cùng các đại biểu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang và Không quân Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12-2026 tại Hà Nội.

Về phần mình, Trung tướng Arthur M. Cordura bày tỏ vui mừng đã có buổi làm việc tích cực, hiệu quả với Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam.

Vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Philippines nói chung, giữa lực lượng Không quân hai nước nói riêng, Trung tướng Arthur M. Cordura mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Không quân hai nước sẽ phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai Quân đội, hai nước ngày càng hiệu quả; đồng thời tin tưởng hợp tác giữa Không quân hai nước sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu.