Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản

UBND tỉnh Lào Cai mới ban hành Văn bản thống nhất phương án tổ chức giao thông mới trên tỉnh lộ 151. Theo đó, các loại xe tải từ 4 trục trở lên sẽ bị hạn chế lưu thông qua địa bàn các xã Tằng Loỏng, Võ Lao và Văn Bàn trong khung giờ từ 5h đến 20h hằng ngày.