Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản
Chiều 28-10 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Morita Takehiro, Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản...
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