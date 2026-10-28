Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Tham mưu trưởng Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nhật Bản luôn được lãnh đạo hai bên quan tâm, thúc đẩy phát triển thực chất, hiệu quả với sự tin cậy chính trị cao, nhất là từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới vào năm 2023.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tiếp Đại tướng Morita Takehiro.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu, nổi bật là: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo; an ninh mạng; khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Morita Takehiro.

Về phần mình, Đại tướng Morita Takehiro bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng song phương nói chung, hợp tác giữa Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản và Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam nói riêng. Đại tướng Morita Takehiro mong muốn thời gian tới, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để lực lượng không quân hai nước thúc đẩy các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Đại tướng Morita Takehiro và các đại biểu tại cuộc tiếp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân và Đại tướng Morita Takehiro cũng như hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước thời gian qua; khẳng định lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để Quân chủng Phòng không-Không quân Việt Nam và Lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản thúc đẩy hợp tác phát triển ngày càng thực chất, sâu rộng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng phòng vệ, các doanh nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.