Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm Tập đoàn ST Engineering và Tổ hợp trường bắn đa nhiệm của Singapore

Tại ST Engineering, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Vincent Chong giới thiệu với đoàn về các lĩnh vực hoạt động, năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và sản phẩm. ST Engineering là tập đoàn hàng không, quốc phòng và công nghệ của Singapore, cung cấp các giải pháp về hàng không; bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp phương tiện bay; hệ thống phòng thủ mặt đất, kỹ thuật quân sự và thành phố thông minh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu nghe giới thiệu về Tập đoàn ST Engineering.

Đoàn đã tham quan, tìm hiểu các hệ thống an ninh mạng, hoạt động nghiên cứu, sản xuất thiết bị không người lái, xe đa nhiệm và các sản phẩm công nghệ của tập đoàn. Lãnh đạo ST Engineering bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với các đối tác của Quân đội Việt Nam.

Từ năm 2020 đến nay, ST Engineering đã và đang hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) trên một số lĩnh vực như mô phỏng, viễn thông, an ninh mạng, công nghệ thông tin... Viettel thực hiện hợp đồng cung cấp các gói dữ liệu ảo cho hệ thống mô phỏng lái xe; ST Engineering triển khai hợp đồng đào tạo về mô phỏng cho Viettel. Hai bên đã và đang trao đổi khả năng hợp tác về mô phỏng máy bay CASA C295, mạng 5G dùng riêng, chuỗi cung ứng linh kiện hàng không, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay, an ninh mạng và công nghệ thông tin. Tại Triển lãm Hàng không Singapore năm 2026, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực thiết bị tự hành, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, thông tin liên lạc, chuỗi cung ứng và dịch vụ hàng không.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tìm hiểu các sản phẩm của Tập đoàn ST Engineering.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá các công nghệ, sản phẩm của ST Engineering có những điểm phù hợp với nhu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật của QĐND Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, thúc đẩy hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực, sản phẩm có thế mạnh; phát huy các nội dung hợp tác với Viettel, nhất là hàng không, vũ trụ, phương tiện bay không người lái; tiếp tục nghiên cứu khả năng hợp tác về phương tiện hoạt động trên và dưới mặt biển.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong muốn ST Engineering tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 với nhiều sản phẩm, qua đó giới thiệu rộng rãi những thành tựu công nghệ của tập đoàn và Singapore tới các đối tác trong khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà lưu niệm tặng Tập đoàn ST Engineering.

Tại MMRC, Đại tá Teo Di Cai, Giám đốc Trung tâm Phát triển Huấn luyện và Học thuyết giới thiệu với đoàn về tổ hợp, công tác tổ chức, điều hành huấn luyện và hướng dẫn đoàn tham quan thực tế.

MMRC là cơ sở huấn luyện ứng dụng công nghệ hiện đại của Lực lượng vũ trang Singapore, có thể tổ chức huấn luyện trong mọi điều kiện thời tiết, mô phỏng ngày, đêm và các tình huống chiến đấu; tích hợp mục tiêu do máy tính tạo ra, hỗ trợ huấn luyện nhận biết, phân biệt, xử trí mục tiêu và đánh giá kết quả bằng công nghệ số.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Phó đô đốc Aaron Beng cùng các đại biểu nghe giới thiệu về Tổ hợp trường bắn đa nhiệm (MMRC).

Qua nghe giới thiệu và trực tiếp tham quan, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá tổ hợp hiện đại, thiết kế khoa học, tiết kiệm diện tích, không gian, thuận tiện cho tổ chức huấn luyện. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, trước diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình an ninh thế giới và khu vực, đổi mới huấn luyện, nâng cao chất lượng thực hành, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ là yêu cầu quan trọng đối với lực lượng vũ trang.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương ghi sổ lưu niệm tại Tổ hợp trường bắn đa nhiệm (MMRC).

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Singapore, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị các đơn vị huấn luyện hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn tham quan, nghiên cứu thực tế, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ sở, mô phỏng huấn luyện, nâng cao hiệu quả khai thác trường bắn và ứng dụng công nghệ đánh giá kết quả huấn luyện.

Tại Tổ hợp trường bắn đa nhiệm (MMRC), Đại tướng Nguyễn Tân Cương bắn thử súng trường do ST Engineering nghiên cứu, sản xuất.

Tại đây, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trực tiếp bắn thử súng trường do ST Engineering nghiên cứu, sản xuất; đánh giá súng dễ sử dụng, hiệu quả bắn tốt.