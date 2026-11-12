Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng và Cục Quân huấn - Nhà trường

Tham gia đoàn có đại diện chỉ huy một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng.

Tại Học viện Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ; ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật mà Học viện đạt được thời gian qua.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu đáp từ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao việc Học viện quán triệt sâu sắc, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai đồng bộ, sáng tạo các chủ trương, giải pháp, hoàn thành toàn diện các mặt công tác. Đặc biệt, Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều cán bộ cao cấp cho Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; tích cực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, nghệ thuật quân sự, quốc phòng Việt Nam; tham mưu, đề xuất nhiều vấn đề chiến lược, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng, củng cố lòng tin với các nước, quảng bá chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ của Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Học viện Quốc phòng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Học viện tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương; cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào chương trình, giáo trình, đề tài nghiên cứu và tình huống huấn luyện sát thực tiễn. Chú trọng trang bị cho học viên tư duy chiến lược, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo đột phá về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực dự báo, chỉ huy, tham mưu chiến lược.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng lãnh đạo, chỉ huy Học viện Quốc phòng và các đại biểu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết, trách nhiệm, Học viện Quốc phòng sẽ tiếp tục đổi mới, phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Đến thăm, chúc mừng Cục Quân huấn - Nhà trường, Đại tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác tham mưu, quản lý, chỉ đạo giáo dục, đào tạo trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Cục Quân huấn - Nhà trường trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng cán bộ, nhân viên Cục Quân huấn - Nhà trường.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Quân huấn - Nhà trường tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, đào tạo và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung đột phá phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; bảo đảm đồng bộ cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị phục vụ giáo dục, đào tạo; xây dựng nhà trường Quân đội thông minh, hiện đại; mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn - Nhà trường phát biểu đáp từ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa chúc mừng Cục Quân huấn - Nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Cục Quân huấn - Nhà trường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ; chủ động bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về công tác giáo dục, đào tạo, góp phần xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội chính quy, mẫu mực, tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.