Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Thái Lan và Singapore

Để chi bộ thực sự là “hạt nhân” chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ (SHCB) theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, việc triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng SHCB đã tạo động lực mới để vun đắp nền tảng vững chắc cho Đảng từ cơ sở.