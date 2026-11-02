Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm chính thức Thái Lan và Singapore
Sáng nay (2-11), đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa Singapore.
Chuyến thăm nhằm triển khai kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Quốc phòng hai nước; góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam với Thái Lan và Singapore.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dai-tuong-nguyen-tan-cuong-tham-chinh-thuc-thai-lan-va-singapore-1062922