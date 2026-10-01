Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại tỉnh Đồng Tháp

Tham dự chương trình còn có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ĐBQH khóa XVI tỉnh Đồng Tháp; cùng ĐBQH tỉnh Đồng Tháp (đơn vị bầu cử số 4, 5, 6) dự chương trình.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết cho đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao kinh phí xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 6 tỷ đồng, tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các phường: Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã huy động với hơn 2.870 tỷ đồng; phụng dưỡng 399 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng 11 nhà rông trên địa bàn Tây Nguyên, hơn 700 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, hơn 4.100 ha đất được làm sạch bom mìn; tiếp nhận hơn 1.500 mẫu hài cốt liệt sĩ; lấy hơn 7.500 mẫu từ hơn 10.600 mộ liệt sĩ để giám định; tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.

Đồng chí Nguyễn Văn Mười trao quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những kết quả đó thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao của Quân đội đối với Nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, tô thắm truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.