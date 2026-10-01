Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Tham dự chương trình còn có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị tỉnh Đồng Tháp; cùng đại diện các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn các phường: Mỹ Phước Tây, Thanh Hòa, Nhị Quý và xã Tân Phú.

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao kinh phí xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết và tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Phát biểu tại buổi trao tặng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Thời gian qua, các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” trong toàn quân được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị trong toàn quân đã huy động hơn 2.870 tỷ đồng, phụng dưỡng 399 Mẹ Việt Nam Anh hùng; xây tặng 11 nhà rông trên địa bàn Tây Nguyên, hơn 700 “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”...

Đáng chú ý, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Đến nay, cả nước làm sạch bom mìn hơn 4.100ha đất, tiếp nhận hơn 1.500 mẫu hài cốt liệt sĩ, lấy khoảng 7.500 mẫu từ hơn 10.600 mộ liệt sĩ để giám định; tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể.

Tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Những kết quả đó thể hiện quyết tâm, trách nhiệm cao của Quân đội đối với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân-dân, tô thắm truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các đại biểu tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, quan tâm chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần đối với các gia đình chính sách, hộ khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI gồm: Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng… có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri các phường: Nhị Quý, Thanh Hòa, Mỹ Phước Tây và xã Tân Phú.

Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương trả lời ý kiến của cử tri. (Ảnh: CHí PHÚC)

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được xem video về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri tiếp tục có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi gắm đến đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp luôn chú trọng việc lắng nghe, ghi nhận đầy đủ các ý kiến đóng góp chân tình của cử tri. Những ý kiến chính đáng sẽ được Đoàn tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương cũng như địa phương xem xét, giải quyết, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị và sự phát triển chung của tỉnh nhà.