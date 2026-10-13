Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tại Quân khu 4

Cùng dự có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Trung tướng Trương Mạnh Dũng; đại biểu lãnh đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu theo dõi thực binh “Trung đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không”.

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra Sư đoàn 324 và các đơn vị phối thuộc thực hành các nội dung thực binh. Đồng thời, thông qua hệ thống cầu truyền hình, đoàn công tác theo dõi các nội dung diễn tập ở các thao trường tại tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác kiểm tra Sở chỉ huy diễn tập.

Kết thúc phần thực binh, sau khi nghe báo cáo từ các điểm cầu và ý kiến nhận xét của các thành viên đoàn công tác, Đại tướng Nguyễn Tân Cương thay mặt Ban chỉ đạo diễn tập, cảm ơn lãnh đạo các địa phương cùng đại biểu các sở, ban, ngành đã quan tâm, đến tham quan, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực thực binh.

Lực lượng pháo binh vượt sông.

Xe tăng dẫn bộ binh cơ động đánh địch vòng trong.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà các đơn vị tham gia luyện tập.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập.

Biểu dương nỗ lực của các đơn vị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường và phải thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành tốt các nội dung.

Để diễn tập đạt kết quả tốt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng chỉ rõ những nội dung, phần việc cụ thể cần chấn chỉnh và nâng cao chất lượng công tác. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian tới, Bộ tư lệnh Quân khu 4 cần khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng để hoàn thiện các nội dung đoàn đã lưu ý; bảo đảm khi bước vào diễn tập chính thức sẽ đạt kết quả cao nhất và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.