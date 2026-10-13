Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu nhận xét công tác kiểm tra, huấn luyện diễn tập. Ảnh: Anh Tần

Tham gia đoàn công tác có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng; cùng đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia huấn luyện diễn tập. Ảnh: Anh Tần

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, đoàn công tác đã nghe các đơn vị báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực địa tại một số khu vực, gồm: sở chỉ huy diễn tập; khu vực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Quân khu 4; phương án thực hành vượt sông bằng phương tiện kỹ thuật; phương án thực binh vòm phòng không bền vững với đề mục “Lực lượng Phòng không Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng triển khai vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ với đề mục “Trung đoàn Bộ binh được tăng cường binh khí kỹ thuật tiến công địch đổ bộ đường không” tại Sư đoàn 324, Quân khu 4.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng quà các đơn vị tham gia huấn luyện, chuẩn bị diễn tập. Ảnh: Anh Tần

Bên cạnh kiểm tra trực tiếp, đoàn công tác theo dõi qua hệ thống cầu truyền hình các nội dung diễn tập đang diễn ra tại những thao trường khác nhau. Kết thúc đợt kiểm tra, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nghe ý kiến đề xuất của chỉ huy các đơn vị và nhận xét của các thành viên đoàn công tác.

Thay mặt Ban Chỉ đạo diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn lãnh đạo các địa phương, đại biểu các sở, ban, ngành đã quan tâm, đến tham quan, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực thực binh. Biểu dương nỗ lực của các đơn vị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: “Dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường và phải thực hiện đan xen nhiều nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành tốt các nội dung kiểm tra”.

Các đơn vị huấn luyện phương án thực hành vượt sông bằng phương tiện kỹ thuật. Ảnh: Anh Tần

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chỉ rõ những nội dung, phần việc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4 khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hoàn thiện những nội dung đoàn kiểm tra đã lưu ý, bảo đảm cuộc diễn tập chính thức đạt kết quả cao nhất, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia nội dung phục vụ diễn tập. Ảnh: Viết Lam

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia huấn luyện diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026. Ảnh: Viết Lam

Cũng trong hai ngày 12 và 13/10, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Vũ Văn Hưng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng Bộ đội Biên phòng tham gia các nội dung diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.