Đại tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Tham gia kiểm tra có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Tại cuộc diễn tập lần này, lực lượng vũ trang địa phương đã chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng tăng cường, phối thuộc, xây dựng phương án tác chiến sát địa bàn, sát nhiệm vụ. Nhiều nội dung mới, khó lần đầu tiên được đưa vào diễn tập, đặt ra yêu cầu cao về năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng.

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các đại biểu theo dõi công tác chuẩn bị diễn tập tại thực địa.

Kiểm tra phương án thực binh, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống sở chỉ huy dã chiến; rà soát kế hoạch tác chiến, phương pháp vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo trong các trạng thái quốc phòng.

Đặc biệt chú ý nhiệm vụ của từng lực lượng, thể hiện rõ hình thái đánh địch từ xa đến gần, bảo vệ Thủ đô từ nhiều hướng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Các lực lượng tham gia thực binh phải nắm chắc nhiệm vụ, vận dụng linh hoạt nguyên tắc tác chiến; nâng cao khả năng phát hiện sớm, quản lý chặt chẽ và xử trí hiệu quả các tình huống trên không, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu.

Công tác chuẩn bị diễn tập tại thực địa.

Ban chỉ đạo diễn tập các cấp chú trọng rút kinh nghiệm, khắc phục triệt để những hạn chế sau tổng duyệt; tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành và hiệp đồng giữa các lực lượng; duy trì nghiêm kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn tập.