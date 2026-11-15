Đại tướng Nguyễn Tân Cương dự Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Trường THPT A Duy Tiên

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tới dự Lễ kỷ niệm có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, tỉnh và địa phương; các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trường THPT A Duy Tiên được thành lập tháng 9/1961 nhằm đáp ứng nguyện vọng học tập của con em nhân dân và yêu cầu phát triển giáo dục của quê hương. Năm học đầu tiên 1961-1962, nhà trường chỉ có 2 lớp với 105 học sinh và 6 phòng học đơn sơ. Đến năm học 1963-1964, trường trở thành đơn vị độc lập mang tên Trường phổ thông cấp III Duy Tiên.

Những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các thế hệ thầy và trò vừa dạy tốt, học tốt, vừa lao động, sản xuất và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau ngày đất nước thống nhất, vượt qua những khó khăn của thời kỳ hậu chiến, Trường THPT A Duy Tiên từng bước được củng cố và phát triển, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, quy mô trường lớp không ngừng mở rộng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao.

Bước vào thời kỳ đổi mới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, đạt được nhiều thành tích nổi bật trong giáo dục và đào tạo. Nhiều thế hệ học sinh đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, trong đó có học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và vị thế của nhà trường.

Giai đoạn 2021-2025, trường THPT A Duy Tiên tiếp tục giữ vững nền nếp, kỷ cương, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Học sinh nhà trường đã đạt 283 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh và các cuộc thi Olympic.

Đặc biệt, tỷ lệ tốt nghiệp THPT duy trì 100% trong 4 năm liên tiếp (2022- 2025). Nhiều học sinh đạt thành tích tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, STEM và các giải thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp quốc gia. Từ những lớp học đơn sơ ban đầu, đến nay Trường THPT A Duy Tiên đã phát triển với quy mô 29 lớp, 1.246 học sinh, 67 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Những thành quả đó được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, hạng Nhì năm 2003, hạng Nhất năm 2008 và năm 2011. Đặc biệt, năm 2005, Trường THPT A Duy Tiên vinh dự là trường THPT đầu tiên của tỉnh Hà Nam (trước đây) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Trong hành trình 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT A Duy Tiên vinh dự và tự hào có hai cựu học sinh được phong quân hàm Đại tướng Quân đội nhân dân Việt Nam: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển, bước vào chặng đường mới, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm; xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực và tâm huyết; đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và sáng tạo, xứng đáng với truyền thống của nhà trường và niềm tin yêu của các thế hệ thầy trò, nhân dân quê hương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng thầy trò trường THPT A Duy Tiên nhân dịp Kỷ niệm 65 năm thành lập trường và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, trong thành tích chung của ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, có sự đóng góp tích cực của các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường THPT A Duy Tiên. Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT A Duy Tiên đã đi qua một chặng đường nhiều nỗ lực, vượt qua không ít khó khăn, thử thách để từng bước trưởng thành, khẳng định vị thế và uy tín trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

Để phát huy hơn nữa thành quả trong suốt 65 năm xây dựng và phát triển, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị tập thể Trường THPT A Duy Tiên tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và sáng tạo.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn theo hướng thực chất, bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp trong quản lý, dạy học. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn vững vàng, tâm huyết và sáng tạo. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nhân văn, hạnh phúc; quan tâm, tạo điều kiện để mọi học sinh được học tập và phát triển. Tăng cường các nguồn lực phát triển nhà trường, tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đồng thời, chú trọng giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến cho các thế hệ học sinh.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đã gửi tới các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên Trường THPT A Duy Tiên lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng và sự tri ân sâu sắc. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng đổi mới, Trường THPT A Duy Tiên sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chúc mừng và tặng nhà trường lẵng hoa tươi thắm.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 - 2026.

Nhân dịp này, đồng chí Đinh Thị Lụa Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể nhà trường và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2025 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.